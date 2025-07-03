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Голий російський загарбник з відірваними ногами конає у полі. ВIДЕО 18+
Бійці підрозділу "Легіон" 1-го механізованого батальйону 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи атакували з неба російського загарбника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, якому відірвало кінцівки, довго та болісно конав.
Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!
Топ коментарі
+13 Магирус
показати весь коментар03.07.2025 18:49 Відповісти Посилання
+11 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар03.07.2025 18:43 Відповісти Посилання
+10 Sergei M #570318
показати весь коментар03.07.2025 18:54 Відповісти Посилання
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Не може бути похідна від приматів настільки на свиню схожа.
от і маєш, їпанат підарський
в Азербайджані та Вірменії треба показувати, як із знахабнілими кацапськими підарами поводитися
Больно Вася!!🤪😂🤣🥳🤡
московит то наш віковий ворог , вбивати його ми повинні будь де і в буудь який спосіб... підари за час колонізації нас просто приспали своїми заманухами , пропагандою, церквами і т п сатанізмом
тільки вбивати як омога більше як скажених собак