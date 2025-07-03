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Голий російський загарбник з відірваними ногами конає у полі. ВIДЕО 18+

Бійці підрозділу "Легіон" 1-го механізованого батальйону 54-ої окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи атакували з неба російського загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант, якому відірвало кінцівки, довго та болісно конав.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Також дивіться: Морські піхотинці знищили артилерію ворога та атакували російських піхотинців. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18085) ліквідація (4164) 54 окрема бригада (181)


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Топ коментарі
+13
- І маладая нє узнаєт, каков у танкіста бил канєц...
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03.07.2025 18:49 Відповісти
+11
Прикидається - нігуя йому не має
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03.07.2025 18:43 Відповісти
+10
Зеленкою помажуть, труси надінуть і буде як живий.
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03.07.2025 18:54 Відповісти
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Прикидається - нігуя йому не має
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03.07.2025 18:43 Відповісти
Зеленкою помажуть, труси надінуть і буде як живий.
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03.07.2025 18:54 Відповісти
Ще й до Берліна дійде або доповзе за 3 дні???
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03.07.2025 19:32 Відповісти
Це мабуть ШИ-генерація.
Не може бути похідна від приматів настільки на свиню схожа.
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03.07.2025 18:56 Відповісти
Це похідна від свинособак
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03.07.2025 19:34 Відповісти
Судячи з початку відео, він вже був добряче поранений. Важко поранений противник для нас набагато вигідніший, ніж мертвий. Чому на цьому не акцентують увагу?
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03.07.2025 18:58 Відповісти
Так акцентували ж! І таки ж добре акцентували!
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03.07.2025 19:08 Відповісти
Запитати б його в такому стані, чи не жаліє, що подався в Україну?
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03.07.2025 19:08 Відповісти
Смачного тваринкам..
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03.07.2025 18:43 Відповісти
якого фуя приперся зі зброєю до чужої країни?!
от і маєш, їпанат підарський
в Азербайджані та Вірменії треба показувати, як із знахабнілими кацапськими підарами поводитися
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03.07.2025 18:44 Відповісти
А навіщу пісюна заблюрили, невже таке велике хазяйство?
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03.07.2025 18:45 Відповісти
- І маладая нє узнаєт, каков у танкіста бил канєц...
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03.07.2025 18:49 Відповісти
Щоб його мамашка це відео на порнохабі не монетизувала.
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03.07.2025 18:58 Відповісти
русофобія
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03.07.2025 18:45 Відповісти
Може ще одужає?
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03.07.2025 18:46 Відповісти
Може: руки є, пісюн є - залишається в житті тільки рукоблудієм займатися..
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03.07.2025 18:51 Відповісти
Пане, та тьфу на вас. Пiсля пережитого, у того кацапа, з`являться другi гланди(довiчно), а може вiн своi гогошари й проковтнув, бачите як заiвся, ще й заiди з`являться.
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03.07.2025 19:19 Відповісти
Та було б не погано... Таке наглядне пособіє риється по помийках та вештається по вокзалах за подачками. В них ще багато такого...
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03.07.2025 19:33 Відповісти
жирный кабан !!! я ххххею с этой силищи которая в момент раздевает человека до гола !!!((((
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03.07.2025 18:47 Відповісти
на наданому відео людей немає
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03.07.2025 18:49 Відповісти
А не хххєш з того, що такого кабана метрів на десять відкинуло?
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03.07.2025 19:49 Відповісти
та нічого, зараз не холодно.
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03.07.2025 18:50 Відповісти
Так руки картинно розкинув, тіпа - ета фсьо майо. )
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03.07.2025 18:52 Відповісти
якийсь жирний . хоч і жиртрест а теж хотів копійчини срубіть . але не так сталося як гадалося. огидні кадри. але не жалько чомусь. добре що сдох.
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03.07.2025 18:53 Відповісти
Здичавілі коти і собаки розжиріли як свині на кацапських тушках. А тут ЗСУ ще десерт подали...
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03.07.2025 18:53 Відповісти
комплексний обід
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03.07.2025 18:54 Відповісти
"шведський стіл...."
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03.07.2025 19:33 Відповісти
Стейк з кацапятини ступеню просмаження "rare"
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03.07.2025 19:55 Відповісти
гарне кіно, зараз би таке по кацапському тб пустити, хай дивляться
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03.07.2025 18:53 Відповісти
скажуть ІПСО " єто фотошоп"
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03.07.2025 18:59 Відповісти
На жаль, вони таке саме дивляться, але з нашими...
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03.07.2025 19:00 Відповісти
Московіт, вдячний ****** і вальки пів-стакана!
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03.07.2025 18:57 Відповісти
Війна
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03.07.2025 18:59 Відповісти
русалкой будет...
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03.07.2025 19:00 Відповісти
Цей кацап вже не зніме грізний відосік як він буде мстити за відірвані ноги.
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03.07.2025 19:03 Відповісти
Він таки ступнув на Українську землю і от щастя розкинув руки!
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03.07.2025 19:03 Відповісти
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03.07.2025 19:04 Відповісти
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03.07.2025 19:06 Відповісти
Да ну , по ушам тереть . Там не кавуни жирiють, а дикi тваринки.
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03.07.2025 19:10 Відповісти
Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется миг, а муле.
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03.07.2025 19:08 Відповісти
Недавно Путин щось говорив про ногу руского салдата, так ось що він мав на увазі.
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03.07.2025 19:10 Відповісти
Хочте вiрте, хочте нi, та цему кацапу так i хачется сказати , мовляв , агусi.
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03.07.2025 19:13 Відповісти
Больно Гарик?!
Больно Вася!!🤪😂🤣🥳🤡
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03.07.2025 19:14 Відповісти
Ех мамка його не побачить. Вона б за сина пораділа б та сусідкам похвастала б та відос показала.
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03.07.2025 19:18 Відповісти
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03.07.2025 19:21 Відповісти
жирный кабанчик
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03.07.2025 19:30 Відповісти
пластирем обклеїти, костилі в руки - і ще побіжить у новий штурм як новенький
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03.07.2025 19:31 Відповісти
Можливо в нього мелькнула думка: дойдьом до Львова,справлю сєбє новиє сапогі....
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03.07.2025 19:38 Відповісти
у московита завши є альтернатива сісти у вʼязницю і не виконувати забаганки диктатора нкаведиста, там є шанс вижити хочаб ,а там ***** колись помре да і вийдеш на волю ввзмеш ладу та будеш таксувать, але вроджена тупість московицького скота не дає їм усвідомити то , ну ніяк
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03.07.2025 19:40 Відповісти
Грьобана війна довела до того, що дивишся і милуєшся як конає ворог...
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03.07.2025 19:40 Відповісти
Ні ні ні, ніякого проблеску толеранії ти шо!
московит то наш віковий ворог , вбивати його ми повинні будь де і в буудь який спосіб... підари за час колонізації нас просто приспали своїми заманухами , пропагандою, церквами і т п сатанізмом
тільки вбивати як омога більше як скажених собак
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03.07.2025 19:56 Відповісти
Вот это хряка поджарили
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03.07.2025 19:41 Відповісти
Щоб ногами не ступав на нашу землю.
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03.07.2025 19:47 Відповісти
Молодец. славно прогулялся в Украине
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03.07.2025 19:49 Відповісти
Про ипотеку думает наверное.
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03.07.2025 19:53 Відповісти
Жирний кнур, ноги на холодець ... собакам !))
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03.07.2025 19:57 Відповісти
Хочу, щоб таке сталося з УСІМА кацапами, а пуйло це все побачив перед тим, як повторити їхню долю!
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03.07.2025 20:02 Відповісти
Об'ївся українського гороху.
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03.07.2025 20:04 Відповісти
 
 