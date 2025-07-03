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Морські піхотинці знищили артилерію ворога та атакували російських піхотинців. ВIДЕО

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського знищили артилерію ворога та атакували російських піхотинців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (18085) ліквідація (4164) 36 окрема бригада морської піхоти (208)


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Іван Михайлович - красавчик.
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03.07.2025 17:34 Відповісти
 
 