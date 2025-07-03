Морські піхотинці знищили артилерію ворога та атакували російських піхотинців. ВIДЕО
Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського знищили артилерію ворога та атакували російських піхотинців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Микола Ріднік
показати весь коментар03.07.2025 17:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль