Морские пехотинцы уничтожили артиллерию врага и атаковали российских пехотинцев. ВИДЕО
Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили артиллерию врага и атаковали российских пехотинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.
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Микола Ріднік
показать весь комментарий03.07.2025 17:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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