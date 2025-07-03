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Морские пехотинцы уничтожили артиллерию врага и атаковали российских пехотинцев. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили артиллерию врага и атаковали российских пехотинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19934) ликвидация (3780) 36 отдельная бригада морской пехоты (209)


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Іван Михайлович - красавчик.
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03.07.2025 17:34 Ответить
 
 