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Пограничники атаковали российский автомобиль и 2 антенны связи на юге Украины. ВИДЕО

Пограничники на Юге Украины дронами-камикадзе атаковали российскую машину и две антенны связи, которые использовались для координации вражеских действий.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Пограничники сорвали вражеский штурм, уничтожив БМП россиян на Северо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19934) Госпогранслужба (6654) уничтожение (7420)


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Прикордонники атакували російську автівку

А віть такая харошая автовка била!
Праклятиє біндеравци!
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03.07.2025 16:26 Ответить
 
 