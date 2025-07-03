Пограничники атаковали российский автомобиль и 2 антенны связи на юге Украины. ВИДЕО
Пограничники на Юге Украины дронами-камикадзе атаковали российскую машину и две антенны связи, которые использовались для координации вражеских действий.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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А віть такая харошая автовка била!
Праклятиє біндеравци!