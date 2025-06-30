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Пограничники сорвали вражеский штурм, уничтожив БМП россиян на Сиверо-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Пограничники бригады "Сталевий кордон" сорвали вражеский штурм. Операторы дронов обнаружили БМП, которую оккупанты готовили для штурма украинских позиций, и точным ударом FPV-дрона уничтожили цель на Северо-Слобожанском направлении.

Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Морские пехотинцы уничтожили российскую ББМ и ликвидировали вражескую пехоту в Донецкой области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) Госпогранслужба (6646) уничтожение (7400)


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30.06.2025 17:10 Ответить
 
 