Пограничники сорвали вражеский штурм, уничтожив БМП россиян на Сиверо-Слобожанском направлении. ВИДЕО
Пограничники бригады "Сталевий кордон" сорвали вражеский штурм. Операторы дронов обнаружили БМП, которую оккупанты готовили для штурма украинских позиций, и точным ударом FPV-дрона уничтожили цель на Северо-Слобожанском направлении.
Соответствующее видео опубликовано на канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Рідна Україна переможе!