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Морские пехотинцы уничтожили российскую ББМ и ликвидировали вражескую пехоту на Донетчине. ВИДЕО

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского уничтожили российскую ББМ и ликвидировали вражескую пехоту в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных боевых действий украинских воинов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7400) 36 отдельная бригада морской пехоты (208)


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30.06.2025 15:35 Ответить
 
 