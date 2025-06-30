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Нацгвардейцы ликвидировали целый взвод россиян, уничтожили орудия и склад горюче-смазочных материалов оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили целый взвод россиян, орудия и склад горюче-смазочных материалов оккупантов на Харьковщине.
Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.
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Олена Ткаченко
показать весь комментарий30.06.2025 15:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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