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Нацгвардейцы ликвидировали целый взвод россиян, уничтожили орудия и склад горюче-смазочных материалов оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" уничтожили целый взвод россиян, орудия и склад горюче-смазочных материалов оккупантов на Харьковщине.

Об этом сообщили в телеграм-канале Бутусов Плюс, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19910) уничтожение (7400) Национальная гвардия (2179) Харьковская область (1189)


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30.06.2025 15:20 Ответить
 
 