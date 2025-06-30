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Наши аэроразведчики показали, как выглядит буферная зона в Сумской области: разбросанные трупы оккупантов. ВИДЕО
Бойцы подразделения "UA_REG TEAM" Сил специальных операций показали как выглядит буферная зона в Сумской области: ликвидированные оккупанты валяются среди поля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+3 Kungfury Truesurvivor
показать весь комментарий30.06.2025 13:01 Ответить Ссылка
+2 ivan nepupik
показать весь комментарий30.06.2025 13:03 Ответить Ссылка
+1 Bob Fayn
показать весь комментарий30.06.2025 13:01 Ответить Ссылка
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Ну хіба що,....для обідньої перерви
А то те лайно вже Суми ворогу здало , в своїй уяві
Якщо вдруге не зрозумієте, попросіть дорослих , щоб пояснили.
Мова не про адекватних Українців чи ,принаймні, тих , хто здатен користуватися картами DeepState
А про тих ждунів і підкацапників, хто вже, у своїх вологих мріях, сдав Суми ворогу
І сере про це на українському форумі
З грунтовими водами якраз дійдуть
Можете будь-якого підкацапника , що тут пасуться запитати
Слова мають значення. Формують свідомість. Якими треба бути дебілами, аби бездумно повторювати ворожу термінологію?
Справжня буферна зона виглядає так: