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Наши аэроразведчики показали, как выглядит буферная зона в Сумской области: разбросанные трупы оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения "UA_REG TEAM" Сил специальных операций показали как выглядит буферная зона в Сумской области: ликвидированные оккупанты валяются среди поля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: Бойцы 5 ОШБр уничтожили бронетехнику, квадроцикл, на котором пытались бежать россияне на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3768) ССО (539)


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Топ комментарии
+3
яким треба бути дебілом щоб не зрозуміти сарказму в данному випадку?
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30.06.2025 13:01 Ответить
+2
Русскій мір однако: краще смерть в Україні, ніж життя в мухосранську.
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30.06.2025 13:03 Ответить
+1
Хто здав Суми ? Коли ? Не меліть дурню.
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30.06.2025 13:01 Ответить
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Якщо на рашистів ,це не справляє враження,то чому нас має чимось чіпати ? ми бачили і більше трупів кацапів...
Ну хіба що,....для обідньої перерви
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30.06.2025 12:52 Ответить
Ну і щоб підкацапників зайвий раз макнути у факти
А то те лайно вже Суми ворогу здало , в своїй уяві
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30.06.2025 12:54 Ответить
Хто здав Суми ? Коли ? Не меліть дурню.
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30.06.2025 13:01 Ответить
Я такої дурні ніколи б і не сказав. Перечитайте пост.
Якщо вдруге не зрозумієте, попросіть дорослих , щоб пояснили.
Мова не про адекватних Українців чи ,принаймні, тих , хто здатен користуватися картами DeepState
А про тих ждунів і підкацапників, хто вже, у своїх вологих мріях, сдав Суми ворогу
І сере про це на українському форумі
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30.06.2025 13:04 Ответить
Вони просто на суму йдуть , тіки повільно
З грунтовими водами якраз дійдуть
Можете будь-якого підкацапника , що тут пасуться запитати
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30.06.2025 12:53 Ответить
Це не "буферна зона", а захоплена ворогом українська земля. Москалі називають її буферною зоною, яка прикриє їхню власну територію.
Слова мають значення. Формують свідомість. Якими треба бути дебілами, аби бездумно повторювати ворожу термінологію?
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30.06.2025 12:55 Ответить
яким треба бути дебілом щоб не зрозуміти сарказму в данному випадку?
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30.06.2025 13:01 Ответить
їм за це платять...оці " заробітчани" ,для них на Цензорі Гойда..
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30.06.2025 13:04 Ответить
ВІдео інформує, що наші хлопці ефективно працюють над зменшенням поголівʼя озброєних рашистів без обідньої перерви.
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30.06.2025 12:57 Ответить
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30.06.2025 12:57 Ответить
До речі, дохлі рузьге - то не буферна зона.
Справжня буферна зона виглядає так:

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30.06.2025 13:06 Ответить
Хробаки!
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30.06.2025 13:01 Ответить
Русскій мір однако: краще смерть в Україні, ніж життя в мухосранську.
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30.06.2025 13:03 Ответить
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30.06.2025 13:16 Ответить
 
 