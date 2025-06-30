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Бойцы 5-й ОШБр уничтожили бронетехнику и квадроцикл, на котором пытались скрыться россияне, на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ударами FPV-дронов уничтожили бронетехнику и квадроцикл, на котором пытались скрыться оккупанты, и группу пехоты.

Об этом сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Бойцы 5 ОШБр уничтожили миномет, наземный дрон, укрытие с личным составом врага на Краматорском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3768) 5 ОШБр (117)


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