Бойцы 5-й ОШБр уничтожили бронетехнику и квадроцикл, на котором пытались скрыться россияне, на Краматорском направлении. ВИДЕО

На Краматорском направлении бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ударами FPV-дронов уничтожили бронетехнику и квадроцикл, на котором пытались скрыться оккупанты, и группу пехоты.

Об этом сообщили на странице бригады, информирует Цензор.НЕТ.

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