Бійці 5 ОШБр знищили бронетехніку, квадроцикл, на якому намагались тікати росіяни на Краматорському напрямку. ВIДЕО
На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади ударами FPV-дронів знищили бронетехніку, квадроцикл, на якому намагались тікати окупанти і групу піхоти.
Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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