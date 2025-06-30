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Бійці 5 ОШБр знищили бронетехніку, квадроцикл, на якому намагались тікати росіяни на Краматорському напрямку. ВIДЕО

На Краматорському напрямку бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади ударами FPV-дронів знищили бронетехніку, квадроцикл, на якому намагались тікати окупанти і групу піхоти.

Про це повідомили на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18060) ліквідація (4157) 5 ОШБр (119)


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