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Обезголовлений ліквідований російський загарбник валяється серед поля на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+
На Покровському напрямку бійці бригади "Хижак" атакували російських загарбників та ліквідували їх.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+13 Мирон Боднар
показати весь коментар30.06.2025 10:53 Відповісти Посилання
+6 YU ST
показати весь коментар30.06.2025 10:57 Відповісти Посилання
+4 Aleksander Lukashenko
показати весь коментар30.06.2025 10:56 Відповісти Посилання
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Поліція нє ваюєт, пратакол не састамілі, прав нє раз*яснілі...
Молодці, хлопці !!!
респект красені пишаюся
У нього, і голова пішла обертом, від цього!! У Трампа, мовний набір, якихось слів про прутіна!…
До 2014 року, на московії, такого ще не бувало…
Слава Україні!!
https://youtu.be/h_D3VFfhvs4?list=RDh_D3VFfhvs4&t=64
Bardzo dobry filmik. Polecam !
Український Хижак завжди перемагає чужинців!!!!