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Новини Відео Ситуація на фронті
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Обезголовлений ліквідований російський загарбник валяється серед поля на Покровському напрямку. ВIДЕО 18+

На Покровському напрямку бійці бригади "Хижак" атакували російських загарбників та ліквідували їх.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал зведеної бригади "Хижак" при Департаменті патрульної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни Головного управління розвідки влаштували засідку на російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) ліквідація (4157) Нацполіція (15327)


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Топ коментарі
+13
Жив безмозким і здох таким же.
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30.06.2025 10:53 Відповісти
+6
Якщо воно поперлося воювати з Україною, то голова і так йому була зайвою.
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30.06.2025 10:57 Відповісти
+4
Майн Ріда на них немає.
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30.06.2025 10:56 Відповісти
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Жив безмозким і здох таким же.
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30.06.2025 10:53 Відповісти
Майн Ріда на них немає.
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30.06.2025 10:56 Відповісти
Та ж конями на них не напасешся.
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30.06.2025 11:43 Відповісти
Якщо воно поперлося воювати з Україною, то голова і так йому була зайвою.
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30.06.2025 10:57 Відповісти
Де зрада?
Поліція нє ваюєт, пратакол не састамілі, прав нє раз*яснілі...

Молодці, хлопці !!!
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30.06.2025 11:00 Відповісти
Вам же клименко чітко заявив що поліція не воює бо не вміє,їх навчали іншому.
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30.06.2025 11:45 Відповісти
Так це поліція відриває бошки зомбо-московитам.
респект красені пишаюся
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30.06.2025 11:02 Відповісти
Взадник без галавы...
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30.06.2025 11:19 Відповісти
Московіт-окупант, виконав План прутіна!
У нього, і голова пішла обертом, від цього!! У Трампа, мовний набір, якихось слів про прутіна!…
До 2014 року, на московії, такого ще не бувало…
Слава Україні!!
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30.06.2025 11:21 Відповісти
Музичний супровід якийсь дибільний . могли-б поставити щось з льва лєщєнка чи кобздона .
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30.06.2025 11:25 Відповісти
Труп нагадує Росію. Тіло є, а голови - немає...
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30.06.2025 11:27 Відповісти
Під 'Smooth Criminal' Майкла Джексона ну "ура" заходить

https://youtu.be/h_D3VFfhvs4?list=RDh_D3VFfhvs4&t=64
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30.06.2025 11:38 Відповісти
Від перспективи отримати "квартірувКієвє" зовсім голову, ****, "патєрял", ********...
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30.06.2025 11:44 Відповісти
Nie rozumiem dla czego 18+... to jest +100
Bardzo dobry filmik. Polecam !
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30.06.2025 12:04 Відповісти
Отлежицца, но сдохнет от голода потом...
Український Хижак завжди перемагає чужинців!!!!
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30.06.2025 12:08 Відповісти
Ему шо не говорили, не теряй головы...
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30.06.2025 12:14 Відповісти
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30.06.2025 12:15 Відповісти
Взірець харошого рузького!
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30.06.2025 12:22 Відповісти
Навіщо йому голова? На москальських болотах її там ніхто не має .
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30.06.2025 12:59 Відповісти
 
 