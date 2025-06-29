Воїни Головного управління розвідки влаштували засідку на російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України влаштували засідку на російських штурмовиків на мотоциклах.

Відео з результатами цієї операції вони оприлюднили на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бажаючи прорвати позиції Сил оборони російські мотоциклісти потрапили до пастки спецпідрозділу "Шаманбат".

"Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували "гонщиків". Частину окупантів, яка по дорозі попадала з мотоциклів, взяли у полон. Мотобайки в бою не постраждали ― залишились на ходу. Розкішний дрифт бійця ГУР на трофейному ендуро ― у фіналі відео", — йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.

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