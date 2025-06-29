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Воїни Головного управління розвідки влаштували засідку на російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України влаштували засідку на російських штурмовиків на мотоциклах.
Відео з результатами цієї операції вони оприлюднили на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, бажаючи прорвати позиції Сил оборони російські мотоциклісти потрапили до пастки спецпідрозділу "Шаманбат".
"Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували "гонщиків". Частину окупантів, яка по дорозі попадала з мотоциклів, взяли у полон. Мотобайки в бою не постраждали ― залишились на ходу. Розкішний дрифт бійця ГУР на трофейному ендуро ― у фіналі відео", — йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.
Топ коментарі
+13 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.06.2025 17:24 Відповісти Посилання
+9 Василий Граздич #507298
показати весь коментар29.06.2025 17:32 Відповісти Посилання
+9 Василий Граздич #507298
показати весь коментар29.06.2025 17:33 Відповісти Посилання
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було сказано - на поле.
було сказано - йти куди показують.
було - сказано - кинути зброю.
їм пох, бредуть як гуси.
якби наш був нормальний то просто постріляв і забув.
безпека така штука як цілий презерватив - або цілий або викидай.
• Водночас зафіксовано розширення сірої зони - раніше на цій ділянці (західніше посадки) були присутні окупанти, які закріпились після успішного штурму.
Уже оновили!!