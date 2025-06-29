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Воїни Головного управління розвідки влаштували засідку на російських штурмовиків на мотоциклах. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України влаштували засідку на російських штурмовиків на мотоциклах.

Відео з результатами цієї операції вони оприлюднили на своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, бажаючи прорвати позиції Сил оборони російські мотоциклісти потрапили до пастки спецпідрозділу "Шаманбат".

"Спецпризначенці української воєнної розвідки ліквідували "гонщиків". Частину окупантів, яка по дорозі попадала з мотоциклів, взяли у полон. Мотобайки в бою не постраждали ― залишились на ходу. Розкішний дрифт бійця ГУР на трофейному ендуро ― у фіналі відео", — йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші артилеристи влучно відпрацювали по колоні ворожої бронетехніки та по живій силі противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18050) ліквідація (4151) ГУР (573)


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Топ коментарі
+13
Гарна робота-ГУР черговий респект...
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29.06.2025 17:24 Відповісти
+9
представляю как русские ххххеют от того ,что с ними говорят на русском и берут в плен !!!))) думают шутят пацаны )))
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29.06.2025 17:32 Відповісти
+9
войнам УВАЖЕНИЕ !!! и берегите себя , ребята !!!
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29.06.2025 17:33 Відповісти
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Гарна робота-ГУР черговий респект...
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29.06.2025 17:24 Відповісти
представляю как русские ххххеют от того ,что с ними говорят на русском и берут в плен !!!))) думают шутят пацаны )))
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29.06.2025 17:32 Відповісти
войнам УВАЖЕНИЕ !!! и берегите себя , ребята !!!
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29.06.2025 17:33 Відповісти
Че за херня, ручка газа должна быть справа!!!!
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29.06.2025 17:42 Відповісти
..это японский мотоцикл, там всё наоборот, у них и руль справа.. )
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29.06.2025 18:08 Відповісти
ворожі вояки в вуха **********.
було сказано - на поле.
було сказано - йти куди показують.
було - сказано - кинути зброю.
їм пох, бредуть як гуси.
якби наш був нормальний то просто постріляв і забув.
безпека така штука як цілий презерватив - або цілий або викидай.
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29.06.2025 17:44 Відповісти
Такого кто сидел снова посадить.. на кол ...это видимо он раздевался...
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29.06.2025 17:58 Відповісти
⚔️ Ворог знищив двох українських бійців на мотоциклах, які намагались зайняти посадку поблизу Диліївки (Торецький напрямок)

• Водночас зафіксовано розширення сірої зони - раніше на цій ділянці (західніше посадки) були присутні окупанти, які закріпились після успішного штурму.
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29.06.2025 18:02 Відповісти
Дивись зміни до методички з фсб, йолоп!!
Уже оновили!!
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29.06.2025 18:27 Відповісти
кого оновили, дурік?
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29.06.2025 18:46 Відповісти
показав як треба їздити.....
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29.06.2025 18:44 Відповісти
Ці хлопці з Шаманбата справжні "ювеліри". Вони "воділ" так зажмурили в головешки ,що навіть не стали це показувати а заблюрили з естетичних міркувань ,при цьому, ті що сиділи ззаду навіть не кульгаві , тобто цілком пригодний "матеріал" для обміну. І ще ,працювали по "швидкісним" цілям.
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29.06.2025 18:51 Відповісти
 
 