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Воины Гавного управления разведки устроили засаду на российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины устроили засаду на российских штурмовиков на мотоциклах.

Видео с результатами этой операции они обнародовали на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, желая прорвать позиции Сил обороны, российские мотоциклисты попали в ловушку спецподразделения "Шаманбат".

"Спецназовцы украинской военной разведки ликвидировали "гонщиков". Часть оккупантов, которая по дороге попадала с мотоциклов, взяли в плен. Мотобайки в бою не пострадали - остались на ходу. Роскошный дрифт бойца ГУР на трофейном эндуро - в финале видео", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Наши артиллеристы метко отработали по колонне вражеской бронетехники и по живой силе противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) ГУР (491)


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Гарна робота-ГУР черговий респект...
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29.06.2025 17:24 Ответить
представляю как русские ххххеют от того ,что с ними говорят на русском и берут в плен !!!))) думают шутят пацаны )))
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29.06.2025 17:32 Ответить
войнам УВАЖЕНИЕ !!! и берегите себя , ребята !!!
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29.06.2025 17:33 Ответить
Че за херня, ручка газа должна быть справа!!!!
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29.06.2025 17:42 Ответить
..это японский мотоцикл, там всё наоборот, у них и руль справа.. )
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29.06.2025 18:08 Ответить
ворожі вояки в вуха **********.
було сказано - на поле.
було сказано - йти куди показують.
було - сказано - кинути зброю.
їм пох, бредуть як гуси.
якби наш був нормальний то просто постріляв і забув.
безпека така штука як цілий презерватив - або цілий або викидай.
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29.06.2025 17:44 Ответить
Такого кто сидел снова посадить.. на кол ...это видимо он раздевался...
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29.06.2025 17:58 Ответить
⚔️ Ворог знищив двох українських бійців на мотоциклах, які намагались зайняти посадку поблизу Диліївки (Торецький напрямок)

• Водночас зафіксовано розширення сірої зони - раніше на цій ділянці (західніше посадки) були присутні окупанти, які закріпились після успішного штурму.
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29.06.2025 18:02 Ответить
Дивись зміни до методички з фсб, йолоп!!
Уже оновили!!
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29.06.2025 18:27 Ответить
 
 