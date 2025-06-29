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Воины Гавного управления разведки устроили засаду на российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины устроили засаду на российских штурмовиков на мотоциклах.
Видео с результатами этой операции они обнародовали на своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, желая прорвать позиции Сил обороны, российские мотоциклисты попали в ловушку спецподразделения "Шаманбат".
"Спецназовцы украинской военной разведки ликвидировали "гонщиков". Часть оккупантов, которая по дороге попадала с мотоциклов, взяли в плен. Мотобайки в бою не пострадали - остались на ходу. Роскошный дрифт бойца ГУР на трофейном эндуро - в финале видео", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.
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було сказано - на поле.
було сказано - йти куди показують.
було - сказано - кинути зброю.
їм пох, бредуть як гуси.
якби наш був нормальний то просто постріляв і забув.
безпека така штука як цілий презерватив - або цілий або викидай.
• Водночас зафіксовано розширення сірої зони - раніше на цій ділянці (західніше посадки) були присутні окупанти, які закріпились після успішного штурму.
Уже оновили!!