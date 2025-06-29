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Наши артиллеристы точно отработали по колонне вражеской бронетехники и живой силе противника. ВИДЕО

В зоне боевых действий украинские артиллеристы из дивизиона "Тіваз" 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады продемонстрировали впечатляющее мастерство, уничтожив колонну российской бронетехники.

Под массированным обстрелом украинской артиллерии вражеская группировка понесла значительные потери. Огонь велся как по технике, так и по живой силе противника, которая пыталась укрыться в лесополосах, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19899) уничтожение (7397)


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Топ комментарии
+11
Шото "вітязі" приунилі...
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29.06.2025 15:18 Ответить
+5
Красава!!! Приємно дивится, як хробаки путінські удобрюють УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ.
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29.06.2025 15:25 Ответить
+3
Оце насипали!!!! Від щирого серця!!!!
ВОЇНИ - красені!!!!
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29.06.2025 15:49 Ответить
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Шото "вітязі" приунилі...
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29.06.2025 15:18 Ответить
"Ратнеги" не допомогли(((
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29.06.2025 15:48 Ответить
Поки Патріоти, з 2014 року, захищають Україну від московитів, тилові гниди на посадах, мародерять на крові!! «Портновські», під ними метушаться, щоб їх, хоть якось, відмазати!… Вішати, таке лайно, треба!
У Києві директор ритуальної служби платив зарплату "мертвим душам": деталі справи
https://www.44.ua/news/3966444/u-kievi-direktor-ritualnoi-sluzbi-plativ-zarplatu-mertvim-dusam-detali-spravi
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29.06.2025 15:21 Ответить
Не хоть,а хоча,перевіряй російсько-український перекладач,він не знає нюансів.І не зловживай комами(по вашому запятимі).
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29.06.2025 16:09 Ответить
О, кацап вліз з методичкою! Подивись краще відео, де вас на салат шинкують...
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29.06.2025 16:17 Ответить
Красава!!! Приємно дивится, як хробаки путінські удобрюють УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ.
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29.06.2025 15:25 Ответить
А землі, їй все одно, апатити, чи московити!
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29.06.2025 15:32 Ответить
Оце насипали!!!! Від щирого серця!!!!
ВОЇНИ - красені!!!!
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29.06.2025 15:49 Ответить
Як кажуть щирі українці: нех#й шастать (с)……
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29.06.2025 15:55 Ответить
ой, ***, яка перемога, яка перемога!
в українських містах, складені багатоповерхівки.
купа загиблих цивільних, дітей!
але ж, у бидло марафоні, ми перемагаємо, ****!
до речі:
проходив біля палацу україна.
там, білети на новорічний квартал, шо б ви всі подохли, від шахеду, хто купить білет!!!!
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29.06.2025 16:03 Ответить
угомонись, глист пепа всьопропальний. навіть під такою новиною вмієш обхезатися.
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29.06.2025 16:13 Ответить
а, як?
дєня, чи деня?
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29.06.2025 16:18 Ответить
Возьми с полки пирожок, кацапура. Заслужил.
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29.06.2025 16:42 Ответить
 
 