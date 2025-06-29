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Наши артиллеристы точно отработали по колонне вражеской бронетехники и живой силе противника. ВИДЕО
В зоне боевых действий украинские артиллеристы из дивизиона "Тіваз" 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады продемонстрировали впечатляющее мастерство, уничтожив колонну российской бронетехники.
Под массированным обстрелом украинской артиллерии вражеская группировка понесла значительные потери. Огонь велся как по технике, так и по живой силе противника, которая пыталась укрыться в лесополосах, информирует Цензор.НЕТ.
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+11 Роман с камнем
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У Києві директор ритуальної служби платив зарплату "мертвим душам": деталі справи
https://www.44.ua/news/3966444/u-kievi-direktor-ritualnoi-sluzbi-plativ-zarplatu-mertvim-dusam-detali-spravi
ВОЇНИ - красені!!!!
в українських містах, складені багатоповерхівки.
купа загиблих цивільних, дітей!
але ж, у бидло марафоні, ми перемагаємо, ****!
до речі:
проходив біля палацу україна.
там, білети на новорічний квартал, шо б ви всі подохли, від шахеду, хто купить білет!!!!
дєня, чи деня?