Наши артиллеристы точно отработали по колонне вражеской бронетехники и живой силе противника. ВИДЕО

В зоне боевых действий украинские артиллеристы из дивизиона "Тіваз" 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады продемонстрировали впечатляющее мастерство, уничтожив колонну российской бронетехники.

Под массированным обстрелом украинской артиллерии вражеская группировка понесла значительные потери. Огонь велся как по технике, так и по живой силе противника, которая пыталась укрыться в лесополосах, информирует Цензор.НЕТ.

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