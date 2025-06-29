УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8409 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
2 416 13

Наші артилеристи влучно відпрацювали по колоні ворожої бронетехніки та по живій силі противника. ВIДЕО

У зоні бойових дій українські артилеристи з дивізіону "Тіваз" 148-ої окремої артилерійської Житомирської бригади продемонстрували вражаючу майстерність, знищивши колону російської бронетехніки.

Під масованим обстрілом української артилерії вороже угруповання зазнало значних втрат. Вогонь вівся як по техніці, так і по живій силі противника, яка намагалася укритись у лісосмугах, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр знищили укриття і декілька разів підірвали особовий склад росіян зсередини. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18050) знищення (7710)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Шото "вітязі" приунилі...
показати весь коментар
29.06.2025 15:18 Відповісти
+5
Красава!!! Приємно дивится, як хробаки путінські удобрюють УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ.
показати весь коментар
29.06.2025 15:25 Відповісти
+2
угомонись, глист пепа всьопропальний. навіть під такою новиною вмієш обхезатися.
показати весь коментар
29.06.2025 16:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шото "вітязі" приунилі...
показати весь коментар
29.06.2025 15:18 Відповісти
"Ратнеги" не допомогли(((
показати весь коментар
29.06.2025 15:48 Відповісти
Поки Патріоти, з 2014 року, захищають Україну від московитів, тилові гниди на посадах, мародерять на крові!! «Портновські», під ними метушаться, щоб їх, хоть якось, відмазати!… Вішати, таке лайно, треба!
У Києві директор ритуальної служби платив зарплату "мертвим душам": деталі справи
https://www.44.ua/news/3966444/u-kievi-direktor-ritualnoi-sluzbi-plativ-zarplatu-mertvim-dusam-detali-spravi
показати весь коментар
29.06.2025 15:21 Відповісти
Не хоть,а хоча,перевіряй російсько-український перекладач,він не знає нюансів.І не зловживай комами(по вашому запятимі).
показати весь коментар
29.06.2025 16:09 Відповісти
О, кацап вліз з методичкою! Подивись краще відео, де вас на салат шинкують...
показати весь коментар
29.06.2025 16:17 Відповісти
Красава!!! Приємно дивится, як хробаки путінські удобрюють УКРАЇНСЬКУ ЗЕМЛЮ.
показати весь коментар
29.06.2025 15:25 Відповісти
А землі, їй все одно, апатити, чи московити!
показати весь коментар
29.06.2025 15:32 Відповісти
Оце насипали!!!! Від щирого серця!!!!
ВОЇНИ - красені!!!!
показати весь коментар
29.06.2025 15:49 Відповісти
Як кажуть щирі українці: нех#й шастать (с)……
показати весь коментар
29.06.2025 15:55 Відповісти
ой, ***, яка перемога, яка перемога!
в українських містах, складені багатоповерхівки.
купа загиблих цивільних, дітей!
але ж, у бидло марафоні, ми перемагаємо, ****!
до речі:
проходив біля палацу україна.
там, білети на новорічний квартал, шо б ви всі подохли, від шахеду, хто купить білет!!!!
показати весь коментар
29.06.2025 16:03 Відповісти
угомонись, глист пепа всьопропальний. навіть під такою новиною вмієш обхезатися.
показати весь коментар
29.06.2025 16:13 Відповісти
а, як?
дєня, чи деня?
показати весь коментар
29.06.2025 16:18 Відповісти
Возьми с полки пирожок, кацапура. Заслужил.
показати весь коментар
29.06.2025 16:42 Відповісти
 
 