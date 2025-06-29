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Наші артилеристи влучно відпрацювали по колоні ворожої бронетехніки та по живій силі противника. ВIДЕО
У зоні бойових дій українські артилеристи з дивізіону "Тіваз" 148-ої окремої артилерійської Житомирської бригади продемонстрували вражаючу майстерність, знищивши колону російської бронетехніки.
Під масованим обстрілом української артилерії вороже угруповання зазнало значних втрат. Вогонь вівся як по техніці, так і по живій силі противника, яка намагалася укритись у лісосмугах, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Роман с камнем
показати весь коментар29.06.2025 15:18 Відповісти Посилання
+5 Jaroslav Tomson
показати весь коментар29.06.2025 15:25 Відповісти Посилання
+2 Денис Брегін #559806
показати весь коментар29.06.2025 16:13 Відповісти Посилання
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У Києві директор ритуальної служби платив зарплату "мертвим душам": деталі справи
https://www.44.ua/news/3966444/u-kievi-direktor-ritualnoi-sluzbi-plativ-zarplatu-mertvim-dusam-detali-spravi
ВОЇНИ - красені!!!!
в українських містах, складені багатоповерхівки.
купа загиблих цивільних, дітей!
але ж, у бидло марафоні, ми перемагаємо, ****!
до речі:
проходив біля палацу україна.
там, білети на новорічний квартал, шо б ви всі подохли, від шахеду, хто купить білет!!!!
дєня, чи деня?