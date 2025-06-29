Наші артилеристи влучно відпрацювали по колоні ворожої бронетехніки та по живій силі противника. ВIДЕО

У зоні бойових дій українські артилеристи з дивізіону "Тіваз" 148-ої окремої артилерійської Житомирської бригади продемонстрували вражаючу майстерність, знищивши колону російської бронетехніки.

Під масованим обстрілом української артилерії вороже угруповання зазнало значних втрат. Вогонь вівся як по техніці, так і по живій силі противника, яка намагалася укритись у лісосмугах, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Воїни 3 ОШБр знищили укриття і декілька разів підірвали особовий склад росіян зсередини. ВIДЕО