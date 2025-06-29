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Воїни 3 ОШБр знищили укриття і декілька разів підірвали особовий склад росіян зсередини. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади дронами-камікадзе накрили окупантів. Безпілотники також залетіли до укриттів і декілька разів підірвали особовий склад росіян зсередини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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