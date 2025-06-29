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Воїни 3 ОШБр знищили укриття і декілька разів підірвали особовий склад росіян зсередини. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади дронами-камікадзе накрили окупантів. Безпілотники також залетіли до укриттів і декілька разів підірвали особовий склад росіян зсередини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

армія рф (18050) ліквідація (4151) 3 Окрема штурмова бригада (467)


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декілька разів підірвали особовий склад росіян

На "біс"!
)))
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29.06.2025 14:29 Відповісти
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29.06.2025 14:40 Відповісти
ІІІ-я - чудово! Так і по-іному вони не можуть))
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29.06.2025 15:52 Відповісти
 
 