УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7395 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
948 3

Оператори дронів 60 ОМБр ліквідували російських загарбників на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО

В Донецькій області на Лиманському напрямку фронту оператори дронів батальйону безпілотних систем "VIDARR" 60-ої окремої механізованої бригади ліквідували російських загарбників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Диверсійно-розвідувальна група ССО знищила групу окупантів та полонила росіянина на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18050) ліквідація (4151) 60 ОМБр (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарна робота
показати весь коментар
29.06.2025 12:38 Відповісти
Інгульці - красені!!!! Щира Дяка Воїнам!
показати весь коментар
29.06.2025 12:47 Відповісти
подох у процесi вставанiя с калєн
показати весь коментар
29.06.2025 13:10 Відповісти
 
 