Оператори дронів 60 ОМБр ліквідували російських загарбників на Лиманському напрямку фронту. ВIДЕО
В Донецькій області на Лиманському напрямку фронту оператори дронів батальйону безпілотних систем "VIDARR" 60-ої окремої механізованої бригади ліквідували російських загарбників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Олена Ткаченко
показати весь коментар29.06.2025 12:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар29.06.2025 12:47 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
jack nicholson
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