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Диверсійно-розвідувальна група ССО знищила групу окупантів та полонила росіянина на Курщині. ВIДЕО
Диверсійно-розвідувальна група ССО знищила групу російських загарбників на Курсько-Сумському напрямку та одного солдата взяла в полон.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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режисера пырьва ?
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але є одне але - це обмінний фонд , на жаль 🙁