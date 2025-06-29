Диверсійно-розвідувальна група ССО знищила групу окупантів та полонила росіянина на Курщині. ВIДЕО

Диверсійно-розвідувальна група ССО знищила групу російських загарбників на Курсько-Сумському напрямку та одного солдата взяла в полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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