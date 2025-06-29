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Диверсійно-розвідувальна група ССО знищила групу окупантів та полонила росіянина на Курщині. ВIДЕО

Диверсійно-розвідувальна група ССО знищила групу російських загарбників на Курсько-Сумському напрямку та одного солдата взяла в полон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Також дивіться: Українські захисники полонили 7 російських загарбників на Торецькому напрямку. ВIДЕО

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це на Вугледарському напрямку така комедія ?
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29.06.2025 10:27 Відповісти
Там написано що це -на Курсько-Сумському напрямку.
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29.06.2025 10:31 Відповісти
а чи написано, що це не комедія "Кубанские казаки"
режисера пырьва ?

.
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29.06.2025 10:56 Відповісти
Кацапів потрібно рвати на шматки , що лізуть нас вбивати ,
але є одне але - це обмінний фонд , на жаль 🙁
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29.06.2025 10:35 Відповісти
Тоді рвати на 3 куски. І кожен за окремого кацапа видавати.
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29.06.2025 10:36 Відповісти
 
 