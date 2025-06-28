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Українські захисники полонили 7 російських загарбників на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку в Донецькій області українські захисники поповнили обмінний фонт 7 російськими загарбниками зі 132-ої горлівської мотострілецької бригади ЗС РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Сили оборони дронами завдали ударів по росіських мотоциклах та "буханках" на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) полон (1604) Донецька область (8942)


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Топ коментарі
+7
Оторвать ноги и отослать *****...
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28.06.2025 17:34 Відповісти
+3
Оставим в покое моё счастливое детство и шальную юность но прошу мне поверить, что отрывать ноги этим тварям а могу совершенно бесплатно и более того сам могу за это мал-мал доплачивать.
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28.06.2025 18:41 Відповісти
+2
- "із якого подраздєлєнія"?
- Із болот...
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28.06.2025 18:25 Відповісти
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Оторвать ноги и отослать *****...
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28.06.2025 17:34 Відповісти
Уважаемый Вовк. Вы, когда были маленьким, ножки кузнечикам/бабочкам крылья отрывали? Когда выросли, сколько кур сами зарезали? Сколько свиней закололи и расделали? Может вы хирургом работаете и отрывать ноги вам обыденность? Или вы теоретик? А обрывать будут другие?
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28.06.2025 18:24 Відповісти
Оставим в покое моё счастливое детство и шальную юность но прошу мне поверить, что отрывать ноги этим тварям а могу совершенно бесплатно и более того сам могу за это мал-мал доплачивать.
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28.06.2025 18:41 Відповісти
Я этого Серегу Тумберга заспамил
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28.06.2025 19:35 Відповісти
+++
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28.06.2025 21:22 Відповісти
Серый Вовк

Дорофеев Сергей

будьте ласкаві помиритися
ну бо ви-ми українці,
а на часі війна.
І так, я зростав у селі,
багато кур голови відт*яв
в підлітковому стані.
Свиней-ні. малий і чудово.
Ніт, я не теоретик.
Можу частину номеру убеде написати.
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28.06.2025 19:23 Відповісти
На передньому плані підстаркуватий довбень! Його на мило!Там нічого не змінется.
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28.06.2025 17:35 Відповісти
С#ка, якісь бомжі бл*ть
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28.06.2025 17:57 Відповісти
а они и наступают !!! это орки !!! самые настоящие орки !!!
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28.06.2025 19:01 Відповісти
- "із якого подраздєлєнія"?
- Із болот...
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28.06.2025 18:25 Відповісти
тебе ,что дать свой,, магазин ,, ???!!((( эти красавчики нас УБИВАЮТ !!!((( пи...р вонючий
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28.06.2025 18:57 Відповісти
Серый Волк я с тобой !!(((
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28.06.2025 18:59 Відповісти
обменный фонд это для слабоумных !!! тут либо либо стоит вопрос !!!(((
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28.06.2025 19:00 Відповісти
это орки , я их красавчиками НИКОГДА не назову !!! они нас ночью ,стариков , детей , в кроватях УБИВАЮТ !!! у меня к ним НЕНАВИСТЬ такая же как у них к нам !!!(((
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28.06.2025 19:03 Відповісти
их сейчас у нас ВЫЛЕЧАТ - ОТКОРМЯТ потом обменяют и они снова пойдут воевать ,а ххххли с такими длбами не воевать ???а наших вернут калеками !!! их по два года реабилитировать надо !!! это не война , так их не победить !!!(((у них ПРЕЗРЕНИЕ к жизни с детства !!! там метода должна быть : кровь за кровь ,смерть за смерть !!!
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28.06.2025 19:09 Відповісти
Пленные имеют право на гуманное обращение и справедливое отношение в соответствии с международным правом.
Женевские конвенции и другие гуманитарные нормы существуют именно для этого.
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28.06.2025 20:37 Відповісти
 
 