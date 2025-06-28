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Українські захисники полонили 7 російських загарбників на Торецькому напрямку. ВIДЕО
На Торецькому напрямку в Донецькій області українські захисники поповнили обмінний фонт 7 російськими загарбниками зі 132-ої горлівської мотострілецької бригади ЗС РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+7 Серый Вовк
показати весь коментар28.06.2025 17:34 Відповісти Посилання
+3 Серый Вовк
показати весь коментар28.06.2025 18:41 Відповісти Посилання
+2 Luk Viktor
показати весь коментар28.06.2025 18:25 Відповісти Посилання
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Дорофеев Сергей
будьте ласкаві помиритися
ну бо ви-ми українці,
а на часі війна.
І так, я зростав у селі,
багато кур голови відт*яв
в підлітковому стані.
Свиней-ні. малий і чудово.
Ніт, я не теоретик.
Можу частину номеру убеде написати.
- Із болот...
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