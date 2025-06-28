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Украинские защитники взяли в плен 7 российских захватчиков на Торецком направлении. ВИДЕО
На Торецком направлении в Донецкой области украинские защитники пополнили обменный фонт 7 российскими захватчиками из 132-й горловской мотострелковой бригады ВС РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Дорофеев Сергей
будьте ласкаві помиритися
ну бо ви-ми українці,
а на часі війна.
І так, я зростав у селі,
багато кур голови відт*яв
в підлітковому стані.
Свиней-ні. малий і чудово.
Ніт, я не теоретик.
Можу частину номеру убеде написати.
- Із болот...
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