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Украинские защитники взяли в плен 7 российских захватчиков на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении в Донецкой области украинские защитники пополнили обменный фонт 7 российскими захватчиками из 132-й горловской мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите: Силы обороны дронами нанесли удары по российским мотоциклам и "буханкам" на Купянском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19892) плен (2651) Донецкая область (10126)


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Топ комментарии
+7
Оторвать ноги и отослать *****...
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28.06.2025 17:34 Ответить
+3
Оставим в покое моё счастливое детство и шальную юность но прошу мне поверить, что отрывать ноги этим тварям а могу совершенно бесплатно и более того сам могу за это мал-мал доплачивать.
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28.06.2025 18:41 Ответить
+2
- "із якого подраздєлєнія"?
- Із болот...
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28.06.2025 18:25 Ответить
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Оторвать ноги и отослать *****...
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28.06.2025 17:34 Ответить
Уважаемый Вовк. Вы, когда были маленьким, ножки кузнечикам/бабочкам крылья отрывали? Когда выросли, сколько кур сами зарезали? Сколько свиней закололи и расделали? Может вы хирургом работаете и отрывать ноги вам обыденность? Или вы теоретик? А обрывать будут другие?
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28.06.2025 18:24 Ответить
Оставим в покое моё счастливое детство и шальную юность но прошу мне поверить, что отрывать ноги этим тварям а могу совершенно бесплатно и более того сам могу за это мал-мал доплачивать.
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28.06.2025 18:41 Ответить
Я этого Серегу Тумберга заспамил
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28.06.2025 19:35 Ответить
+++
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28.06.2025 21:22 Ответить
Серый Вовк

Дорофеев Сергей

будьте ласкаві помиритися
ну бо ви-ми українці,
а на часі війна.
І так, я зростав у селі,
багато кур голови відт*яв
в підлітковому стані.
Свиней-ні. малий і чудово.
Ніт, я не теоретик.
Можу частину номеру убеде написати.
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28.06.2025 19:23 Ответить
На передньому плані підстаркуватий довбень! Його на мило!Там нічого не змінется.
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28.06.2025 17:35 Ответить
С#ка, якісь бомжі бл*ть
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28.06.2025 17:57 Ответить
а они и наступают !!! это орки !!! самые настоящие орки !!!
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28.06.2025 19:01 Ответить
- "із якого подраздєлєнія"?
- Із болот...
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28.06.2025 18:25 Ответить
тебе ,что дать свой,, магазин ,, ???!!((( эти красавчики нас УБИВАЮТ !!!((( пи...р вонючий
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28.06.2025 18:57 Ответить
Серый Волк я с тобой !!(((
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28.06.2025 18:59 Ответить
обменный фонд это для слабоумных !!! тут либо либо стоит вопрос !!!(((
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28.06.2025 19:00 Ответить
это орки , я их красавчиками НИКОГДА не назову !!! они нас ночью ,стариков , детей , в кроватях УБИВАЮТ !!! у меня к ним НЕНАВИСТЬ такая же как у них к нам !!!(((
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28.06.2025 19:03 Ответить
их сейчас у нас ВЫЛЕЧАТ - ОТКОРМЯТ потом обменяют и они снова пойдут воевать ,а ххххли с такими длбами не воевать ???а наших вернут калеками !!! их по два года реабилитировать надо !!! это не война , так их не победить !!!(((у них ПРЕЗРЕНИЕ к жизни с детства !!! там метода должна быть : кровь за кровь ,смерть за смерть !!!
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28.06.2025 19:09 Ответить
Пленные имеют право на гуманное обращение и справедливое отношение в соответствии с международным правом.
Женевские конвенции и другие гуманитарные нормы существуют именно для этого.
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28.06.2025 20:37 Ответить
 
 