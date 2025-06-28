Украинские защитники взяли в плен 7 российских захватчиков на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении в Донецкой области украинские защитники пополнили обменный фонт 7 российскими захватчиками из 132-й горловской мотострелковой бригады ВС РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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