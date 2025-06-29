Диверсионно-разведывательная группа ССО уничтожила группу оккупантов и взяла в плен россиянина на Курщине. ВИДЕО

Диверсионно-разведывательная группа ССО уничтожила группу российских захватчиков на Курско-Сумском направлении и одного солдата взяла в плен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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