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Диверсионно-разведывательная группа ССО уничтожила группу оккупантов и взяла в плен россиянина на Курщине. ВИДЕО

Диверсионно-разведывательная группа ССО уничтожила группу российских захватчиков на Курско-Сумском направлении и одного солдата взяла в плен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Также смотрите: Украинские защитники взяли в плен 7 российских захватчиков на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

ССО (538) ДРГ (106)


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це на Вугледарському напрямку така комедія ?
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29.06.2025 10:27 Ответить
Там написано що це -на Курсько-Сумському напрямку.
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29.06.2025 10:31 Ответить
а чи написано, що це не комедія "Кубанские казаки"
режисера пырьва ?

.
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29.06.2025 10:56 Ответить
Кацапів потрібно рвати на шматки , що лізуть нас вбивати ,
але є одне але - це обмінний фонд , на жаль 🙁
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29.06.2025 10:35 Ответить
Тоді рвати на 3 куски. І кожен за окремого кацапа видавати.
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29.06.2025 10:36 Ответить
ОЗМ-72 на подарунок.
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29.06.2025 11:08 Ответить
 
 