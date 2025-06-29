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Диверсионно-разведывательная группа ССО уничтожила группу оккупантов и взяла в плен россиянина на Курщине. ВИДЕО
Диверсионно-разведывательная группа ССО уничтожила группу российских захватчиков на Курско-Сумском направлении и одного солдата взяла в плен.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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режисера пырьва ?
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але є одне але - це обмінний фонд , на жаль 🙁