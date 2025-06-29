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Операторы дронов 60-й ОМБр ликвидировали российских захватчиков на Лиманском направлении фронта. ВИДЕО

В Донецкой области на Лиманском направлении фронта операторы дронов батальона беспилотных систем "VIDARR" 60-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российских захватчиков.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) 60 ОМБр (35)


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Гарна робота
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29.06.2025 12:38 Ответить
Інгульці - красені!!!! Щира Дяка Воїнам!
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29.06.2025 12:47 Ответить
подох у процесi вставанiя с калєн
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29.06.2025 13:10 Ответить
 
 