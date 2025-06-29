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Операторы дронов 60-й ОМБр ликвидировали российских захватчиков на Лиманском направлении фронта. ВИДЕО
В Донецкой области на Лиманском направлении фронта операторы дронов батальона беспилотных систем "VIDARR" 60-й отдельной механизированной бригады ликвидировали российских захватчиков.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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Олена Ткаченко
показать весь комментарий29.06.2025 12:38 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий29.06.2025 12:47 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
jack nicholson
показать весь комментарий29.06.2025 13:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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