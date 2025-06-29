Воины 3-й ОШБр уничтожили укрытия и несколько раз взорвали личный состав россиян изнутри. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады дронами-камикадзе накрыли оккупантов. Беспилотники также залетели в укрытия и несколько раз взорвали личный состав россиян изнутри.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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