Воины 3-й ОШБр уничтожили укрытия и несколько раз взорвали личный состав россиян изнутри. ВИДЕО
Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады дронами-камикадзе накрыли оккупантов. Беспилотники также залетели в укрытия и несколько раз взорвали личный состав россиян изнутри.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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