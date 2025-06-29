РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8003 посетителя онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
974 2

Воины 3-й ОШБр уничтожили укрытия и несколько раз взорвали личный состав россиян изнутри. ВИДЕО

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады дронами-камикадзе накрыли оккупантов. Беспилотники также залетели в укрытия и несколько раз взорвали личный состав россиян изнутри.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Смотрите также: Операторы дронов 60-й ОМБр ликвидировали российских захватчиков на Лиманском направлении фронта. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768) 3-я Отдельная штурмовая бригада (455)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
декілька разів підірвали особовий склад росіян

На "біс"!
)))
показать весь комментарий
29.06.2025 14:29 Ответить
показать весь комментарий
29.06.2025 14:40 Ответить
 
 