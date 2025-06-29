Силы беспилотных систем поразили более 770 целей врага за сутки. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 27-28 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 773 уникальные цели противника.
Об этом сообщили в командовании СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей:
- 177 единицы личного состава, из которых 105 - ликвидировано;
- 46 единиц автомобильной техники и 37 мотоциклов;
- 9 артиллерийских систем, 6 танков и 4 единицы бронетехники.
Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 8 точек вылета операторов БПЛА.
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Николай Водяной #551433
показать весь комментарий29.06.2025 02:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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