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Новости Группировка Сил беспилотных операций
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Силы беспилотных систем поразили более 770 целей врага за сутки. ИНФОГРАФИКА

дроны, беспилотник

В течение суток 27-28 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 773 уникальные цели противника.

Об этом сообщили в командовании СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей:

  • 177 единицы личного состава, из которых 105 - ликвидировано;
  • 46 единиц автомобильной техники и 37 мотоциклов;
  • 9 артиллерийских систем, 6 танков и 4 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 8 точек вылета операторов БПЛА.

поражение

Смотрите также: За сутки Силы беспилотных систем поразили 615 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

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уничтожение (7390) Силы беспилотных систем (119)


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Чудово..
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29.06.2025 02:30 Ответить
 
 