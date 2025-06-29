Силы беспилотных систем поразили более 770 целей врага за сутки. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 27-28 июня подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 773 уникальные цели противника.

Об этом сообщили в командовании СБС ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей:

177 единицы личного состава, из которых 105 - ликвидировано;

46 единиц автомобильной техники и 37 мотоциклов;

9 артиллерийских систем, 6 танков и 4 единицы бронетехники.

Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражены 8 точек вылета операторов БПЛА.

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