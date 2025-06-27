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За сутки Силы беспилотных систем поразили 615 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

Силы беспилотных систем отчитались о пораженных целях за сутки

В течение суток 26-27 июня военные подразделений группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 615 целей российских захватчиков.

Об этом в телеграм сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей врага:

  • 124 единицы личного состава, из которых 74 - ликвидировано;
  • 34 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;
  • по 5 единиц артиллерии и бронированной техники, а также 2 танка.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата противника (типы "коптер" и "крыло"), а также поражены четыре точки запуска операторов БпЛА.

поражение целей оккупантов

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Автор: 

уничтожение (7383) Силы беспилотных систем (119)


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27.06.2025 23:32 Ответить
Дякуємо Захисників України та їх Родини!
Захисників України підтримуймо, хто як може, і не ниємо!!
Слава Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=62435
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27.06.2025 23:45 Ответить
 
 