За сутки Силы беспилотных систем поразили 615 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА

В течение суток 26-27 июня военные подразделений группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 615 целей российских захватчиков.

Об этом в телеграм сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.

Среди пораженных целей врага:

124 единицы личного состава, из которых 74 - ликвидировано;

34 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;

по 5 единиц артиллерии и бронированной техники, а также 2 танка.

Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата противника (типы "коптер" и "крыло"), а также поражены четыре точки запуска операторов БпЛА.

Читайте также: Силы беспилотных систем уничтожили 100 "Шахедов" с помощью дронов-перехватчиков