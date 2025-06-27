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За сутки Силы беспилотных систем поразили 615 целей оккупантов. ИНФОГРАФИКА
В течение суток 26-27 июня военные подразделений группировки Сил беспилотных систем (СБС) поразили 615 целей российских захватчиков.
Об этом в телеграм сообщила пресс-служба СБС, информирует Цензор.НЕТ.
Среди пораженных целей врага:
- 124 единицы личного состава, из которых 74 - ликвидировано;
- 34 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;
- по 5 единиц артиллерии и бронированной техники, а также 2 танка.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 24 беспилотных летательных аппарата противника (типы "коптер" и "крыло"), а также поражены четыре точки запуска операторов БпЛА.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=62435