За добу Сили безпілотних систем уразили 615 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 26-27 червня військові підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 615 цілей російських загарбників.

Про це в телеграм повідомила пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей ворога:

124 одиниці особового складу, з яких 74 - ліквідовано;

34 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;

По 5 одиниць артилерії та броньованої техніки, а також 2 танки.

Крім того, українські захисники знищили 24 безпілотні літальні апарати противника (типи "коптер" і "крило"), а також уражено чотири точки запуску операторів БпЛА.

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