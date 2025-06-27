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Новини Знищення російської техніки Знищення російських безпілотників Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
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За добу Сили безпілотних систем уразили 615 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Сили безпілотних відзвітували про уражені цілі за добу

Упродовж доби 26-27 червня військові підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 615 цілей російських загарбників.

Про це в телеграм повідомила пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей ворога:

  • 124 одиниці особового складу, з яких 74 - ліквідовано;
  • 34 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
  • По 5 одиниць артилерії та броньованої техніки, а також 2 танки.

Крім того, українські захисники знищили 24 безпілотні літальні апарати противника (типи "коптер" і "крило"), а також уражено чотири точки запуску операторів БпЛА.

ураження цілей окупантів

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Автор: 

знищення (7696) Сили безпілотних систем (119)


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27.06.2025 23:32 Відповісти
Дякуємо Захисників України та їх Родини!
Захисників України підтримуймо, хто як може, і не ниємо!!
Слава Україні!
https://dl-news.defence-line.org/?p=62435
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27.06.2025 23:45 Відповісти
 
 