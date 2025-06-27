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За добу Сили безпілотних систем уразили 615 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 26-27 червня військові підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 615 цілей російських загарбників.
Про це в телеграм повідомила пресслужба СБС, інформує Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей ворога:
- 124 одиниці особового складу, з яких 74 - ліквідовано;
- 34 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
- По 5 одиниць артилерії та броньованої техніки, а також 2 танки.
Крім того, українські захисники знищили 24 безпілотні літальні апарати противника (типи "коптер" і "крило"), а також уражено чотири точки запуску операторів БпЛА.
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https://dl-news.defence-line.org/?p=62435