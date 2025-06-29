Сили безпілотних систем уразили понад 770 цілей ворога за добу. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби 27-28 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 773 унікальні цілі противника.
Про це повідомили в командуванні СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Серед уражених цілей:
- 177 одиниці особового складу, з яких 105 - ліквідовано;
- 46 одиниць автомобільної техніки та 37 мотоциклів;
- 9 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.
Крім того, знищено 21 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 8 точок вильоту операторів БПЛА.
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Николай Водяной #551433
показати весь коментар29.06.2025 02:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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