Сили безпілотних систем уразили понад 770 цілей ворога за добу. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби 27-28 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 773 унікальні цілі противника.

Про це повідомили в командуванні СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей:

177 одиниці особового складу, з яких 105 - ліквідовано;

46 одиниць автомобільної техніки та 37 мотоциклів;

9 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 21 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 8 точок вильоту операторів БПЛА.

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