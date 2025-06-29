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Новини Угруповання Сил безпілотних систем ЗСУ
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Сили безпілотних систем уразили понад 770 цілей ворога за добу. ІНФОГРАФІКА

дрони, безпілотник

Упродовж доби 27-28 червня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 773 унікальні цілі противника.

Про це повідомили в командуванні СБС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Серед уражених цілей:

  • 177 одиниці особового складу, з яких 105 - ліквідовано;
  • 46 одиниць автомобільної техніки та 37 мотоциклів;
  • 9 артилерійських систем, 6 танків та 4 одиниці бронетехніки.

Крім того, знищено 21 безпілотний літальний апарат противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 8 точок вильоту операторів БПЛА.

ураження

Дивіться також: За добу Сили безпілотних систем уразили 615 цілей окупантів. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

знищення (7702) Сили безпілотних систем (121)


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29.06.2025 02:30 Відповісти
 
 