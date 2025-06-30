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Обезглавленный ликвидированный российский захватчик валяется среди поля на Покровском направлении. ВИДЕО 18+
На Покровском направлении бойцы бригады "Хижак" атаковали российских захватчиков и ликвидировали их.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.
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Поліція нє ваюєт, пратакол не састамілі, прав нє раз*яснілі...
Молодці, хлопці !!!
респект красені пишаюся
У нього, і голова пішла обертом, від цього!! У Трампа, мовний набір, якихось слів про прутіна!…
До 2014 року, на московії, такого ще не бувало…
Слава Україні!!
https://youtu.be/h_D3VFfhvs4?list=RDh_D3VFfhvs4&t=64
Bardzo dobry filmik. Polecam !
Український Хижак завжди перемагає чужинців!!!!