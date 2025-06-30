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Обезглавленный ликвидированный российский захватчик валяется среди поля на Покровском направлении. ВИДЕО 18+

На Покровском направлении бойцы бригады "Хижак" атаковали российских захватчиков и ликвидировали их.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал сводной бригады "Хижак" при Департаменте патрульной полиции, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины Главного управления разведки устроили засаду на российских штурмовиков на мотоциклах. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19910) ликвидация (3768) Нацполиция (16607)


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Топ комментарии
+13
Жив безмозким і здох таким же.
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30.06.2025 10:53 Ответить
+6
Якщо воно поперлося воювати з Україною, то голова і так йому була зайвою.
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30.06.2025 10:57 Ответить
+4
Майн Ріда на них немає.
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30.06.2025 10:56 Ответить
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Жив безмозким і здох таким же.
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30.06.2025 10:53 Ответить
Майн Ріда на них немає.
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30.06.2025 10:56 Ответить
Та ж конями на них не напасешся.
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30.06.2025 11:43 Ответить
Якщо воно поперлося воювати з Україною, то голова і так йому була зайвою.
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30.06.2025 10:57 Ответить
Де зрада?
Поліція нє ваюєт, пратакол не састамілі, прав нє раз*яснілі...

Молодці, хлопці !!!
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30.06.2025 11:00 Ответить
Вам же клименко чітко заявив що поліція не воює бо не вміє,їх навчали іншому.
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30.06.2025 11:45 Ответить
Так це поліція відриває бошки зомбо-московитам.
респект красені пишаюся
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30.06.2025 11:02 Ответить
Взадник без галавы...
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30.06.2025 11:19 Ответить
Московіт-окупант, виконав План прутіна!
У нього, і голова пішла обертом, від цього!! У Трампа, мовний набір, якихось слів про прутіна!…
До 2014 року, на московії, такого ще не бувало…
Слава Україні!!
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30.06.2025 11:21 Ответить
Музичний супровід якийсь дибільний . могли-б поставити щось з льва лєщєнка чи кобздона .
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30.06.2025 11:25 Ответить
Труп нагадує Росію. Тіло є, а голови - немає...
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30.06.2025 11:27 Ответить
Під 'Smooth Criminal' Майкла Джексона ну "ура" заходить

https://youtu.be/h_D3VFfhvs4?list=RDh_D3VFfhvs4&t=64
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30.06.2025 11:38 Ответить
Від перспективи отримати "квартірувКієвє" зовсім голову, ****, "патєрял", ********...
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30.06.2025 11:44 Ответить
Nie rozumiem dla czego 18+... to jest +100
Bardzo dobry filmik. Polecam !
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30.06.2025 12:04 Ответить
Отлежицца, но сдохнет от голода потом...
Український Хижак завжди перемагає чужинців!!!!
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30.06.2025 12:08 Ответить
Ему шо не говорили, не теряй головы...
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30.06.2025 12:14 Ответить
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30.06.2025 12:15 Ответить
Взірець харошого рузького!
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30.06.2025 12:22 Ответить
 
 