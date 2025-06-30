2 455 14
Наші аеророзвідники показали, як виглядає буферна зона в Сумській області: розкидані трупи окупантів. ВIДЕО
Бійці підрозділу "UA_REG TEAM" Сил спеціальних операцій показали як виглядає буферна зона в Сумській області: ліквідовані окупанти валяються серед поля.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+3 Kungfury Truesurvivor
показати весь коментар30.06.2025 13:01 Відповісти Посилання
+1 ivan nepupik
показати весь коментар30.06.2025 13:03 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну хіба що,....для обідньої перерви
А то те лайно вже Суми ворогу здало , в своїй уяві
Якщо вдруге не зрозумієте, попросіть дорослих , щоб пояснили.
Мова не про адекватних Українців чи ,принаймні, тих , хто здатен користуватися картами DeepState
А про тих ждунів і підкацапників, хто вже, у своїх вологих мріях, сдав Суми ворогу
І сере про це на українському форумі
З грунтовими водами якраз дійдуть
Можете будь-якого підкацапника , що тут пасуться запитати
Слова мають значення. Формують свідомість. Якими треба бути дебілами, аби бездумно повторювати ворожу термінологію?
Справжня буферна зона виглядає так: