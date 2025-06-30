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Наші аеророзвідники показали, як виглядає буферна зона в Сумській області: розкидані трупи окупантів. ВIДЕО

Бійці підрозділу "UA_REG TEAM" Сил спеціальних операцій показали як виглядає буферна зона в Сумській області: ліквідовані окупанти валяються серед поля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: Бійці 5 ОШБр знищили бронетехніку, квадроцикл, на якому намагались тікати росіяни на Краматорському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) ліквідація (4157) ССО (532)


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Топ коментарі
+3
яким треба бути дебілом щоб не зрозуміти сарказму в данному випадку?
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30.06.2025 13:01 Відповісти
+1
Русскій мір однако: краще смерть в Україні, ніж життя в мухосранську.
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30.06.2025 13:03 Відповісти
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Якщо на рашистів ,це не справляє враження,то чому нас має чимось чіпати ? ми бачили і більше трупів кацапів...
Ну хіба що,....для обідньої перерви
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30.06.2025 12:52 Відповісти
Ну і щоб підкацапників зайвий раз макнути у факти
А то те лайно вже Суми ворогу здало , в своїй уяві
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30.06.2025 12:54 Відповісти
Хто здав Суми ? Коли ? Не меліть дурню.
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30.06.2025 13:01 Відповісти
Я такої дурні ніколи б і не сказав. Перечитайте пост.
Якщо вдруге не зрозумієте, попросіть дорослих , щоб пояснили.
Мова не про адекватних Українців чи ,принаймні, тих , хто здатен користуватися картами DeepState
А про тих ждунів і підкацапників, хто вже, у своїх вологих мріях, сдав Суми ворогу
І сере про це на українському форумі
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30.06.2025 13:04 Відповісти
Вони просто на суму йдуть , тіки повільно
З грунтовими водами якраз дійдуть
Можете будь-якого підкацапника , що тут пасуться запитати
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30.06.2025 12:53 Відповісти
Це не "буферна зона", а захоплена ворогом українська земля. Москалі називають її буферною зоною, яка прикриє їхню власну територію.
Слова мають значення. Формують свідомість. Якими треба бути дебілами, аби бездумно повторювати ворожу термінологію?
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30.06.2025 12:55 Відповісти
яким треба бути дебілом щоб не зрозуміти сарказму в данному випадку?
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30.06.2025 13:01 Відповісти
їм за це платять...оці " заробітчани" ,для них на Цензорі Гойда..
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30.06.2025 13:04 Відповісти
ВІдео інформує, що наші хлопці ефективно працюють над зменшенням поголівʼя озброєних рашистів без обідньої перерви.
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30.06.2025 12:57 Відповісти
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30.06.2025 12:57 Відповісти
До речі, дохлі рузьге - то не буферна зона.
Справжня буферна зона виглядає так:

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30.06.2025 13:06 Відповісти
Хробаки!
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30.06.2025 13:01 Відповісти
Русскій мір однако: краще смерть в Україні, ніж життя в мухосранську.
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30.06.2025 13:03 Відповісти
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30.06.2025 13:16 Відповісти
 
 