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Морські піхотинці знищили російську ББМ та ліквідували ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО

Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського знищили російську ББМ та ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (18060) знищення (7713) 36 окрема бригада морської піхоти (207)


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30.06.2025 15:35 Відповісти
 
 