Морські піхотинці знищили російську ББМ та ліквідували ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО
Бійці 36-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірал Михайла Остроградського знищили російську ББМ та ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішних бойових дій українських воїнів опублікований у соцмережах.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар30.06.2025 15:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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