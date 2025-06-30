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Нацгвардійці ліквідували цілий взвод росіян, знищили гармати і склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. ВIДЕО

Бійці 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія" знищили цілий взвод росіян, гармати і склад паливно-мастильних матеріалів окупантів на Харківщині.

Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (18060) знищення (7713) Національна гвардія (1590) Харківська область (1203)


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30.06.2025 15:20 Відповісти
 
 