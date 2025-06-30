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Нацгвардійці ліквідували цілий взвод росіян, знищили гармати і склад паливно-мастильних матеріалів окупантів. ВIДЕО
Бійці 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія" знищили цілий взвод росіян, гармати і склад паливно-мастильних матеріалів окупантів на Харківщині.
Про це повідомили у телеграм-каналі Бутусов Плюс, передає Цензор.НЕТ.
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Олена Ткаченко
показати весь коментар30.06.2025 15:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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