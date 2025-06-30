Прикордонники зірвали ворожий штурм, знищивши БМП росіян на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Сталевий кордон" зірвали ворожий штурм. Оператори дронів виявили БМП, яку окупанти готували для штурму українських позицій, і точним ударом FPV-дрона знищили ціль на Північно-Слобожанський напрямку.
Відповідне відео опубліковано на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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