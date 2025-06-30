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Прикордонники зірвали ворожий штурм, знищивши БМП росіян на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Сталевий кордон" зірвали ворожий штурм. Оператори дронів виявили БМП, яку окупанти готували для штурму українських позицій, і точним ударом FPV-дрона знищили ціль на Північно-Слобожанський напрямку.

Відповідне відео опубліковано на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Морські піхотинці знищили російську ББМ та ліквідували ворожу піхоту на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) Держприкордонслужба ДПСУ (6208) знищення (7713)


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Горить, палає техніка ворожа,
Рідна Україна переможе!
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30.06.2025 17:10 Відповісти
Кордон - Наш! ДПСУ - переважно НАШІ!!!
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30.06.2025 18:51 Відповісти
 
 