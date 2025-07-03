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Прикордонники атакували російську автівку та 2 антени зв’язку на Півдні України. ВIДЕО

Прикордонники на Півдні України дронами-камікадзе атакували російську автівку та дві антени зв’язку, які використовувалися для координації ворожих дій.

Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Прикордонники зірвали ворожий штурм, знищивши БМП росіян на Північно-Слобожанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18085) Держприкордонслужба ДПСУ (6213) знищення (7732)


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Прикордонники атакували російську автівку

А віть такая харошая автовка била!
Праклятиє біндеравци!
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03.07.2025 16:26 Відповісти
 
 