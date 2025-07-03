Прикордонники атакували російську автівку та 2 антени зв’язку на Півдні України. ВIДЕО
Прикордонники на Півдні України дронами-камікадзе атакували російську автівку та дві антени зв’язку, які використовувалися для координації ворожих дій.
Відповідне відео опубліковане на каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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А віть такая харошая автовка била!
Праклятиє біндеравци!