Сили оборони за допомогою морських дронів та ударних бортів знищили 3 ворожі РЛС в окупованому Криму. ВIДЕО

Сили оборони півдня повідомили про проведення спецоперації в тимчасово окупованому Криму, завдяки якій було знищено три ворожі РЛС "Небо-М". Для цього використали морські дрони.

Зокрема, операцію провели у ніч проти 2 липня, сказано у дописі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські військові застосували морські дрони та ударні борти Лазар.

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