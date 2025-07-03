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Сили оборони за допомогою морських дронів та ударних бортів знищили 3 ворожі РЛС в окупованому Криму. ВIДЕО

Сили оборони півдня повідомили про проведення спецоперації в тимчасово окупованому Криму, завдяки якій було знищено три ворожі РЛС "Небо-М". Для цього використали морські дрони.

Зокрема, операцію провели у ніч проти 2 липня, сказано у дописі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські військові застосували морські дрони та ударні борти Лазар.

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Автор: 

армія рф (18085) РЛС (66) знищення (7732)


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гарно..дякую ЗСУ
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03.07.2025 20:02 Відповісти
Задумка гарна, наслідки для ворога мінімальні. Однчасно 15-20 таких дронів розібрали б ті РЛС на гайки.
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03.07.2025 21:44 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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03.07.2025 20:06 Відповісти
Почалась ера дронів 👻👻👻👻👻
😁
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03.07.2025 20:13 Відповісти
Умнички))) А краще - розумники))))
Крым - Наш, Силам Самооборони - Дяка!
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03.07.2025 20:32 Відповісти
https://t.me/ShrikeNews/23696 Роман Шрайк:В этот раз с морского дрона взлетел большой коптер типа «Баба Яга» и ******** российское «Небо» сбросами. Вроде бы такого мы еще не видели.
На карте место события - мыс Тарханкут.
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03.07.2025 21:08 Відповісти
https://t.me/SJTF_Odes/12684 Сили оборони Півдня України:
У ніч з 1 на 2 липня 2025 року Сили оборони Півдня України провели блискучу високоточну спеціальну операцію! 🚀
Наші воїни застосували морські дрони та ударні борти «Лазар», і результат не змусив на себе чекати.
💥 Знищено одразу три надважливі ворожі цілі:
* РЛМ-М 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
* РЛМ-Д 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
* КУ РЛС 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
Це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів! Мінус "очі" ворога, які відстежували небо над нами.
Пишаємося майстерністю та відвагою наших захисників! Так тримати! 🇺🇦
Слава Україні! Слава ЗСУ!
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03.07.2025 21:11 Відповісти
Глаза повыкалупували!!! Когда ждать "кожаный кинжал" в спину (нижнюю часть)?
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03.07.2025 21:19 Відповісти
 
 