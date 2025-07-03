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Сили оборони за допомогою морських дронів та ударних бортів знищили 3 ворожі РЛС в окупованому Криму. ВIДЕО
Сили оборони півдня повідомили про проведення спецоперації в тимчасово окупованому Криму, завдяки якій було знищено три ворожі РЛС "Небо-М". Для цього використали морські дрони.
Зокрема, операцію провели у ніч проти 2 липня, сказано у дописі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Українські військові застосували морські дрони та ударні борти Лазар.
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Крым - Наш, Силам Самооборони - Дяка!
На карте место события - мыс Тарханкут.
У ніч з 1 на 2 липня 2025 року Сили оборони Півдня України провели блискучу високоточну спеціальну операцію! 🚀
Наші воїни застосували морські дрони та ударні борти «Лазар», і результат не змусив на себе чекати.
💥 Знищено одразу три надважливі ворожі цілі:
* РЛМ-М 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
* РЛМ-Д 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
* КУ РЛС 55Ж6М «Небо-М» - 1 одиниця
✊ Це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів! Мінус "очі" ворога, які відстежували небо над нами.
Пишаємося майстерністю та відвагою наших захисників! Так тримати! 🇺🇦
Слава Україні! Слава ЗСУ!