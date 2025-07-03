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Командир взвода ПВО бригады "Рубеж" рассказал неизвестные подробности боя за Гостомельский аэропорт. ВИДЕО

"Укрпочта" презентовала новую марку в честь Сергея "Фары" Фалатюка - легендарного командира взвода ПВО бригады "Рубеж", который первым в истории полномасштабной войны уничтожил два вражеских вертолета над Гостомелем. Это произошло в первые дни российского вторжения 24 февраля 2022 года. Впоследствии он уничтожил еще два штурмовика Су-25 под Бахмутом.

В интервью, Фалатюк рассказал о тех критических часах обороны, когда вместе с побратимами неопытные зенитчики буквально "учились сбивать вражескую авиацию на ходу". По словам военного, тогда он мечтал только об одном - дожить до конца того дня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Место, где я мог погибнуть, стало местом моей славы", - делится командир. Он признается, что не хотел бы пережить тот день снова: "Ты понимаешь, что ты мог умереть".

Сегодня командир продолжает службу. Он участвует в разработке новейших средств ПВО, в частности зенитных дронов, которые уже в ближайшее время должны помочь сбивать вражеские разведывательные БПЛА.

Также смотрите: Наши спецназовцы уничтожили личный состав противника в укрытии, 3 "буханки", грузовик и квадроцикл. ВИДЕО

Автор: 

интервью (234) Бутусов Юрий (4393) ВСУ (6742)


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Героям Слава!
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03.07.2025 21:12 Ответить
А саме, у цей час, абдристович з аброхамієм, запарювали у підвалі ОПУ, Мівіну, поки татаров з єрмаком, бігали пішки по території Києва і відбивалися?? Від кого саме, вони уже і не пам'ятають… бо, з ПТРК Джевелінів, чергами били, в ту спєпь… Де шашлики готувались…
Катлєта з безкмною і з служками з ВРУ, ще і патрони їм у кишенях носили! Ну, як у книзі, Син Таращанського полку…
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03.07.2025 21:32 Ответить
Всупереч усьому, коли не надходили накази від генералісимуса з опі, мужні козаки все одно відбивали атаки.
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03.07.2025 21:58 Ответить
 
 