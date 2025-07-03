Командир взвода ПВО бригады "Рубеж" рассказал неизвестные подробности боя за Гостомельский аэропорт. ВИДЕО

"Укрпочта" презентовала новую марку в честь Сергея "Фары" Фалатюка - легендарного командира взвода ПВО бригады "Рубеж", который первым в истории полномасштабной войны уничтожил два вражеских вертолета над Гостомелем. Это произошло в первые дни российского вторжения 24 февраля 2022 года. Впоследствии он уничтожил еще два штурмовика Су-25 под Бахмутом.

В интервью, Фалатюк рассказал о тех критических часах обороны, когда вместе с побратимами неопытные зенитчики буквально "учились сбивать вражескую авиацию на ходу". По словам военного, тогда он мечтал только об одном - дожить до конца того дня, сообщает Цензор.НЕТ.

"Место, где я мог погибнуть, стало местом моей славы", - делится командир. Он признается, что не хотел бы пережить тот день снова: "Ты понимаешь, что ты мог умереть".

Сегодня командир продолжает службу. Он участвует в разработке новейших средств ПВО, в частности зенитных дронов, которые уже в ближайшее время должны помочь сбивать вражеские разведывательные БПЛА.

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