УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6783 відвідувача онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 138 3

Знищено артилерійську установку разом із її розрахунком, а також групу боєпостачання окупантів. ВIДЕО

Бійці бригади "Форпост" завдали точного удару по позиціях противника, знищивши російську артилерійську установку разом із її розрахунком, а також групу боєпостачання окупантів, яка перебувала в районі цілі.

Про це повідомили на сторінці прикордонної бригади "Форпост", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удар було здійснено з безпілотника, що є "результатом професійної та злагодженої роботи українських захисників".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 3 ОШБр уразили ворожий міномет, КамАЗ, "буханку", кілька антен, легковики, квадроцикл, піхоту. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18085) Держприкордонслужба ДПСУ (6213) знищення (7732)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Убивць з московії, чекає тільки смерть, в Мирній Україні!
******, це добре знає, ховаючись, по своїх ямах!
показати весь коментар
03.07.2025 23:20 Відповісти
Смерть кацапам!
показати весь коментар
03.07.2025 23:24 Відповісти
Супер!!! Логістики, мєртчайндайзєри та нотаріусцикині залпом?
Смерть ворогам! СЛАВА НАЦІЇ! Віримо у ЗСУ!
показати весь коментар
03.07.2025 23:26 Відповісти
 
 