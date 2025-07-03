1 138 3
Знищено артилерійську установку разом із її розрахунком, а також групу боєпостачання окупантів. ВIДЕО
Бійці бригади "Форпост" завдали точного удару по позиціях противника, знищивши російську артилерійську установку разом із її розрахунком, а також групу боєпостачання окупантів, яка перебувала в районі цілі.
Про це повідомили на сторінці прикордонної бригади "Форпост", інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що удар було здійснено з безпілотника, що є "результатом професійної та злагодженої роботи українських захисників".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
******, це добре знає, ховаючись, по своїх ямах!
Смерть ворогам! СЛАВА НАЦІЇ! Віримо у ЗСУ!