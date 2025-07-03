Знищено артилерійську установку разом із її розрахунком, а також групу боєпостачання окупантів. ВIДЕО

Бійці бригади "Форпост" завдали точного удару по позиціях противника, знищивши російську артилерійську установку разом із її розрахунком, а також групу боєпостачання окупантів, яка перебувала в районі цілі.

Про це повідомили на сторінці прикордонної бригади "Форпост", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що удар було здійснено з безпілотника, що є "результатом професійної та злагодженої роботи українських захисників".

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