УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12706 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
818 2

Бійці 5 ОШБр виявили та знищили укриття, в яких переховувалась піхота противника. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади виявили та знищили укриття, в яких переховувалась піхота противника. FPV-дрони чітко відпрацювали по цілях — укриття зруйновано, жива сила ліквідована.

Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці бригади "Лють" знищили групу окупантів у Торецьку: "Сказав їм, що ми свої — і вони повелись". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18096) знищення (7740) 5 ОШБр (120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
П'ята? Так це ж "залік" зазвичай! 5+!!!
показати весь коментар
04.07.2025 18:38 Відповісти
Ликвидированы? Их УЙ добьешь с третьего удара лопатой.
показати весь коментар
04.07.2025 18:39 Відповісти
 
 