Бійці 5 ОШБр виявили та знищили укриття, в яких переховувалась піхота противника. ВIДЕО
Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади виявили та знищили укриття, в яких переховувалась піхота противника. FPV-дрони чітко відпрацювали по цілях — укриття зруйновано, жива сила ліквідована.
Відповідне відео опубліковане на каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар04.07.2025 18:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Wlad West
показати весь коментар04.07.2025 18:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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