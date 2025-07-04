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Нацгвардейцы атаковали гаубицы и боекомплект к ним, в частности с редкими управляемыми снарядами "Краснополь". ВИДЕО

Бойцы батальона беспилотных систем 18-й Славянской бригады уничтожили 3 орудия.

На этот раз удалось попасть не только в гаубицы, но и боекомплект к ним, в том числе с редкими управляемыми снарядами "Краснополь", информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 3 ОШБр атаковали вражеские позиции, догнали мотоциклы и оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19945) уничтожение (7427) Национальная гвардия (2183)


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Гарна бригада у інформпросторі з'явилася!) Щира Дяка, СЛОВ' ЯНАМ!
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04.07.2025 23:47 Ответить
 
 