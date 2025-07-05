Военные контрразведчики СБУ поразили 97 единиц тяжелого вооружения врага: среди них танки, ББМ, САУ. ВИДЕО
Военные контрразведчики СБУ поразили еще 97 единиц тяжелого вооружения врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности уничтожают вражескую технику с помощью ударных дронов. Только за последние несколько месяцев им удалось отминусовать:
▪️ 5 танков и 18 ББМ,
▪️ 65 гаубиц, 3 пушки, 5 САУ и 1 РСЗО БМ-21 "Град",
▪️ 4 радиолокационные станции,
▪️ 3 стационарные комплексы РЭБ, а также 3 окопные средства РЭБ и 1 систему РЭР "Муром-М",
▪️ 159 БпЛА, среди которых: "ZALA", "Орлан", "Supercam",
▪️ 1 расчет пилотов ударных БпЛА и 2 FPV-антенны,
▪️ 239 укреплений и мест укрытия оккупантов,
▪️ 61 единиц военного автотранспорта,
▪️ 10 складов.
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