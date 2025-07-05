Военные контрразведчики СБУ поразили 97 единиц тяжелого вооружения врага: среди них танки, ББМ, САУ. ВИДЕО

Военные контрразведчики СБУ поразили еще 97 единиц тяжелого вооружения врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, воины из Департамента военной контрразведки Службы безопасности уничтожают вражескую технику с помощью ударных дронов. Только за последние несколько месяцев им удалось отминусовать:

▪️ 5 танков и 18 ББМ,

▪️ 65 гаубиц, 3 пушки, 5 САУ и 1 РСЗО БМ-21 "Град",

▪️ 4 радиолокационные станции,

▪️ 3 стационарные комплексы РЭБ, а также 3 окопные средства РЭБ и 1 систему РЭР "Муром-М",

▪️ 159 БпЛА, среди которых: "ZALA", "Орлан", "Supercam",

▪️ 1 расчет пилотов ударных БпЛА и 2 FPV-антенны,

▪️ 239 укреплений и мест укрытия оккупантов,

▪️ 61 единиц военного автотранспорта,

▪️ 10 складов.

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