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Бойцы 53 ОМБр атаковали грузовик с роботизированным комплексом в кузове на Лиманском направлении. ВИДЕО
На Лиманском направлении пилоты батальона SIGNUM в очередной раз продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с врагом. Во время мониторинга района переправы дроноводы обнаружили скопление вражеской техники и живой силы. Среди замеченного - грузовик с подозрительным грузом, который оказался роботизированным комплексом.
В рацию раздался призыв: FPV-дрон мгновенно взял курс на цель. Один точный маневр - и уничтожен вражеский объект вместе с важной техникой, сообщает Цензор.НЕТ.
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