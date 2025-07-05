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В Сумской области спецназовцы ССО уничтожили российского "квадробера" прямо в его укрытии. ВИДЕО

Спецназовцы ССО из подразделения UA_REG_Team нанесли точный удар по оккупанту в Сумской области. По данным аэроразведки, враг обустроил свою позицию непосредственно в собачьей будке - импровизированном укрытии.

После обнаружения позиции был осуществлен удар, в результате которого противник был уничтожен, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы 53 ОМБр атаковали грузовик с роботизированным комплексом в кузове на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19953) ликвидация (3789) ССО (542)


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Топ комментарии
+8
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05.07.2025 13:04 Ответить
+8
Будку жалко
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05.07.2025 13:06 Ответить
+3
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05.07.2025 13:24 Ответить
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05.07.2025 13:04 Ответить
мда, захочеш жити не тільки в собачу буду залізеш.
от тільки буда це зовсім не захист.
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05.07.2025 13:05 Ответить
Будку жалко
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05.07.2025 13:06 Ответить
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05.07.2025 14:36 Ответить
👏🥳🐿
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05.07.2025 13:21 Ответить
Класична класика- собаці собача смерть
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05.07.2025 13:22 Ответить
рашисти - то не собаки й не свині.

То особи невизначеної породи.
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05.07.2025 13:40 Ответить
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05.07.2025 13:24 Ответить
Спаливс тому, що хвостом не віляв коли побачив дрона.
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05.07.2025 13:43 Ответить
 
 