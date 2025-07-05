В Сумской области спецназовцы ССО уничтожили российского "квадробера" прямо в его укрытии. ВИДЕО

Спецназовцы ССО из подразделения UA_REG_Team нанесли точный удар по оккупанту в Сумской области. По данным аэроразведки, враг обустроил свою позицию непосредственно в собачьей будке - импровизированном укрытии.

После обнаружения позиции был осуществлен удар, в результате которого противник был уничтожен, сообщает Цензор.НЕТ.

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