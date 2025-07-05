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Российский захватчик барахтается в реке на Херсонщине после атаки наших защитников. ВИДЕО
На Херсонщине благодаря слаженной работе операторов БПЛА был ликвидирован российский захватчик.
Об этом сообщили на странице 40-й отдельной бригады береговой обороны, информирует Цензор.НЕТ.
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