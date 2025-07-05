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Российский захватчик барахтается в реке на Херсонщине после атаки наших защитников. ВИДЕО

На Херсонщине благодаря слаженной работе операторов БПЛА был ликвидирован российский захватчик.

Об этом сообщили на странице 40-й отдельной бригады береговой обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: В Сумской области спецназовцы ССО уничтожили российского "квадробера" прямо в его укрытии. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19953) ликвидация (3789) Херсонская область (4977)


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Топ комментарии
+7
Ихтиандр лапотный..
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05.07.2025 16:08 Ответить
+6
Російський загарбник борсається у річці

Борсаліно, ***...
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05.07.2025 15:50 Ответить
+6
Але стане для наших раків поживою
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05.07.2025 16:01 Ответить
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Російський загарбник борсається у річці

Борсаліно, ***...
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05.07.2025 15:50 Ответить
Хоче раками поласувати
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05.07.2025 15:54 Ответить
Але стане для наших раків поживою
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05.07.2025 16:01 Ответить
так-ракам смачного...
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05.07.2025 17:27 Ответить
Ихтиандр лапотный..
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05.07.2025 16:08 Ответить
Видно, воно, щось загубило, бо шукає, іхтіандр з мацкоускага каганату?!?!?
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05.07.2025 16:12 Ответить
Ногу воно шукає, бо як потім довести, що він щось захопив?
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05.07.2025 17:56 Ответить
вже не борсається
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05.07.2025 16:15 Ответить
іхтіандр ****.
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05.07.2025 16:38 Ответить
Піду втоплюся у річці глибокій!
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05.07.2025 16:54 Ответить
Аквамен - кацапська версія.
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05.07.2025 16:59 Ответить
Кацаконик без ноги, ги-ги, ги-ги, ги-ги
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05.07.2025 17:17 Ответить
Нарешті раки подешевшають
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05.07.2025 17:24 Ответить
От не вміють вони плавати
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05.07.2025 18:23 Ответить
Не на часі дайвінг!
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05.07.2025 18:28 Ответить
 
 