Окупанти зранку атакують Херсон, постраждали троє людей

Зранку 8 липня російські загарбники атакують безпілотниками Дніпровський район Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській МВА.

Орієнтовно о 04:20 під удар потрапили двоє чоловіків, 32 та 34 роки. У них – вибухові травми та уламкові поранення. Першого потерпілого госпіталізували у середньому стані тяжкості, другий – лікуватиметься амбулаторно.

Також до лікарні доставили жінку 1960 року народження, на яку росіяни скинули вибухівку близько 05:10. Вона дістала тяжкі поранення: вибухову травму, поранення черева та ніг. Лікарі борються за життя постраждалої.

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