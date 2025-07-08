Оккупанты утром атакуют Херсон, пострадали три человека
Утром 8 июля российские захватчики атакуют беспилотниками Днепровский район Херсона.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.
Ориентировочно в 04:20 под удар попали двое мужчин, 32 и 34 года. У них - взрывные травмы и осколочные ранения. Первого пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести, второй - будет лечиться амбулаторно.
Также в больницу доставили женщину 1960 года рождения, на которую россияне сбросили взрывчатку около 05:10. Она получила тяжелые ранения: взрывную травму, ранения живота и ног. Врачи борются за жизнь пострадавшей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
YU ST
показать весь комментарий08.07.2025 08:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль