Оккупанты утром атакуют Херсон, пострадали три человека

Утром 8 июля российские захватчики атакуют беспилотниками Днепровский район Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ГВА.

Ориентировочно в 04:20 под удар попали двое мужчин, 32 и 34 года. У них - взрывные травмы и осколочные ранения. Первого пострадавшего госпитализировали в среднем состоянии тяжести, второй - будет лечиться амбулаторно.

Также в больницу доставили женщину 1960 года рождения, на которую россияне сбросили взрывчатку около 05:10. Она получила тяжелые ранения: взрывную травму, ранения живота и ног. Врачи борются за жизнь пострадавшей.

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