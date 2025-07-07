Агент ФСБ корректировал российские обстрелы Херсона и ожидал полной оккупации Юга: его задержали, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного российского агента в Херсоне. По заказу ФСБ он корректировал воздушные обстрелы и удары артиллерии РФ с левобережья региона по областному центру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным киберспециалистов СБУ, для наведения вражеского огня фигурант использовал чат-бот, который администрировала российская спецслужба.







Что известно о предателе?

Как установило расследование, задание оккупантов выполнял 25-летний местный безработный, ждавший полной оккупации южной части Украины. Он был завербован ФСБ через телеграм-каналы, где оставлял свои пророссийские комментарии.

Среди основных задач агента был поиск и передача геолокаций пунктов временного базирования Сил обороны, а также объектов энергетики.

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Одновременно с этим агент отслеживал места вражеских "прилетов", их последствия и информировал об этом российскую спецслужбу.

Сотрудники СБУ разоблачили агента и задержали его.

"Также Служба безопасности провела комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны и энергообъектов", - говорится в сообщении.

Во время обыска у фигуранта изъято 2 ноутбука и 6 телефонов с сим-картами разных операторов, на которые он регистрировал фейковые аккаунты, чтобы скрыть работу на врага.

Что предателю грозит?

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.