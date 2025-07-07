Агент ФСБ коригував російські обстріли Херсона та очікував на повну окупацію Півдня: його затримали, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще одного російського агента у Херсоні. На замовлення ФСБ він коригував повітряні обстріли та удари артилерії РФ з лівобережжя регіону по обласному центру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними кіберфахівців СБУ, для наведення ворожого вогню фігурант використовував чат-бот, який адмініструвала російська спецслужба.
Що відомо про зрадника?
Як встановило розслідування, завдання окупантів виконував 25-річний місцевий безробітний, який чекав на повну окупацію південної частини України. Він був завербований ФСБ через Телеграм-канали, де залишав свої проросійські коментарі.
Серед основних завдань агента був пошук і передача геолокацій пунктів тимчасового базування Сил оборони, а також об’єктів енергетики.
Одночасно з цим агент відслідковував місця ворожих "прильотів", їхні наслідки та інформував про це російську спецслужбу.
Співробітники СБУ викрили агента і затримали його.
"Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку у фігуранта вилучено 2 ноутбуки та 6 телефонів із сім-картами різних операторів, на які він реєстрував фейкові акаунти, щоб приховати роботу на ворога.
Що зраднику загрожує?
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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