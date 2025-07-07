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Новини Фото Викриття колаборантів
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Агент ФСБ коригував російські обстріли Херсона та очікував на повну окупацію Півдня: його затримали, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще одного російського агента у Херсоні. На замовлення ФСБ він коригував повітряні обстріли та удари артилерії РФ з лівобережжя регіону по обласному центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, для наведення ворожого вогню фігурант використовував чат-бот, який адмініструвала російська спецслужба.

зрадник з Херсона
зрадник з Херсона
зрадник з Херсона

Що відомо про зрадника?

Як встановило розслідування, завдання окупантів виконував 25-річний місцевий безробітний, який чекав на повну окупацію південної частини України. Він був завербований ФСБ через Телеграм-канали, де залишав свої проросійські коментарі.

Серед основних завдань агента був пошук і передача геолокацій пунктів тимчасового базування Сил оборони, а також об’єктів енергетики.

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Одночасно з цим агент відслідковував місця ворожих "прильотів", їхні наслідки та інформував про це російську спецслужбу.

Співробітники СБУ викрили агента і затримали його.

"Також Служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та енергооб’єктів", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у фігуранта вилучено 2 ноутбуки та 6 телефонів із сім-картами різних операторів, на які він реєстрував фейкові акаунти, щоб приховати роботу на ворога.

Що зраднику загрожує?

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13087) Херсон (3484) шпигунство (1024) Херсонська область (5972) Херсонський район (425)


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Не дочекався ублюдок кідарський.
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07.07.2025 12:23 Відповісти
Господи, скільки ж іще таких підАрів по Україні....
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07.07.2025 12:36 Відповісти
А йому часом нецікаво подивитись на мазафакушку-расєю, з вісоти польту Хаймарса?
Прив'язати його кумачьом до ракети і як у тій пісні москальській - "єто увлекательний бил атракціон"...
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07.07.2025 13:02 Відповісти
 
 