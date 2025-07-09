Войска РФ нанесли удар по фермерскому хозяйству на Николаевщине: возник пожар

Войска РФ ударили по фермерскому хозяйству, расположенному на территории Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по фермерскому хозяйству в области, возник пожар", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей Николаевщины призвали не скапливаться в прибрежных районах из-за угрозы обстрелов РФ

"Всем службам - особое внимание к тревогам", - подчеркнул он.

Больше информации пока не известно.