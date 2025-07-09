РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11098 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Николаевщины
484 0

Войска РФ нанесли удар по фермерскому хозяйству на Николаевщине: возник пожар

Россияне атаковали баллистикой инфраструктуру Шосткинской общины Сумской области

Войска РФ ударили по фермерскому хозяйству, расположенному на территории Николаевской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует Цензор.НЕТ.

"Россияне ударили по фермерскому хозяйству в области, возник пожар", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителей Николаевщины призвали не скапливаться в прибрежных районах из-за угрозы обстрелов РФ

"Всем службам - особое внимание к тревогам", - подчеркнул он.

Больше информации пока не известно.

Автор: 

Николаевская область (2168) обстрел (28420)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 