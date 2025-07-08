Жителей Николаевской области призвали не скапливаться в прибрежных районах из-за угрозы обстрелов РФ

Граждан, находящихся в Николаевской области, призвали не скапливаться в прибрежных районах из-за российских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовали Силы обороны Юга.

Там отметили, что войска РФ все чаще целенаправленно бьют по гражданским и инфраструктуре как ночью, так и среди белого дня.

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Побережья и акватории могут быть полны различными скрытыми угрозами, самая большая из которых - минная опасность.

Граждан призывают не:

скапливаться в прибрежной зоне и на пляжах;

посещать необследованные участки побережья;

выходить в акваторию моря или лиманов на любых плавсредствах;

игнорировать предупредительные знаки и ограждения.

"Особенно настоятельно просим воздержаться от обнародования в социальных сетях и СМИ информации о местах скопления людей в прибрежных районах. Эти данные могут быть использованы врагом как цель для очередных атак", - подытожили там.

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