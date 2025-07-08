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Новости Обстрелы Николаевщины
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Жителей Николаевской области призвали не скапливаться в прибрежных районах из-за угрозы обстрелов РФ

РФ обстреливает Николаевскую область. Силы обороны обратились к гражданам

Граждан, находящихся в Николаевской области, призвали не скапливаться в прибрежных районах из-за российских обстрелов.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление обнародовали Силы обороны Юга.

Там отметили, что войска РФ все чаще целенаправленно бьют по гражданским и инфраструктуре как ночью, так и среди белого дня.

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Побережья и акватории могут быть полны различными скрытыми угрозами, самая большая из которых - минная опасность.

Граждан призывают не:

  • скапливаться в прибрежной зоне и на пляжах;
  • посещать необследованные участки побережья;
  • выходить в акваторию моря или лиманов на любых плавсредствах;
  • игнорировать предупредительные знаки и ограждения.

"Особенно настоятельно просим воздержаться от обнародования в социальных сетях и СМИ информации о местах скопления людей в прибрежных районах. Эти данные могут быть использованы врагом как цель для очередных атак", - подытожили там.

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Автор: 

Николаевская область (2167) Силы обороны юга (384)


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