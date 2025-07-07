Россия перебросила новые батальоны в Запорожскую и Херсонскую области, - Силы обороны Юга

На временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей Россия перебросила несколько батальонов новосозданного мотострелкового полка.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, речь идет о части полка, сформированного в Чечне, в населенном пункте Ханкала, согласно приказу президента РФ Владимира Путина по увеличению мобилизационного ресурса на 30 тысяч человек. Новые батальоны уже прибыли на оккупированные территории и в будущем будут задействованы в штурмовых действиях.

Кроме того, на Тендеровской и Кинбурнской косах на прошлой неделе россияне провели ротацию подразделений. Известную Десятую казачью разведывательно-штурмовую бригаду "Дон" заменили на два батальона десантно-штурмовых войск. Причиной стало то, что "Дон" был сформирован из мобилизованных и добровольцев с низким морально-психологическим состоянием и не выполнил поставленных задач.

Волошин добавил, что "Дон" ожидает восстановления и слаживания, но ВСУ готовы к новым столкновениям и планируют продолжать уничтожение этой бригады во время будущих боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ на 42% увеличила использование боеприпасов "Молния" за неделю, - Силы обороны Юга