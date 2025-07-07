РФ на 42% увеличила использование боеприпасов "Молния" за неделю, - Силы обороны Юга
Российские войска на юге Украины за последнюю неделю значительно усилили интенсивность атак на позиции Сил обороны, увеличив количество обстрелов населенных пунктов, а также использование дронов-камикадзе и авиационных ударов.
Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, количество атак на позиции украинских военных выросло на 11%. Также оккупанты:
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увеличили применение дронов-камикадзе на 12%;
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артиллерии - на 8%;
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обстрелов населенных пунктов - на 17%;
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барражирующих боеприпасов типа "Молния" - более чем на 42%.
Больше всего возросло использование дронов "Молния", которые несут угрозу из-за своей высокой дальности полета. Кроме того, активно применяются БпЛА типа Shahed: ежедневно Россия запускает от 80 до 150 таких дронов по городам юга - Одессе, Запорожью, Херсону, Николаеву, Кривому Рогу, Бериславу.
Также фиксируется рост авиаударов: в течение только одних суток российская авиация выпустила по Железнодорожному (Запорожская область) и Львову (Херсонская область) по 20 неуправляемых авиационных ракет.
По словам Волошина, рост интенсивности атак свидетельствует о попытках РФ оказать давление на украинские войска и гражданское население, используя все доступные средства поражения.
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